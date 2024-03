Uma receita de croquetes típicos de bacalhau portugueses

materiais Bacalhau dessalgado e marinado Azeite virgem extra

O pastéis de bacalhau Eles são uma receita comum Cozinha portuguesa, delicioso e fácil de fazer. Este produto foi relatado pela primeira vez em 1904 no livro “Tratado de Cocinha e de Coba” de Carlos Bandeira de Mello: são chamados de croquetes, dourados por fora e macios ao morder. Tigelas BakalhavEspecialmente consumido em Lisboa e grande parte de Portugal comida de rua.

O ingrediente principal é Bacalhau Salgado Ao contrário do bacalhau, é conservado em sal e seco. Você pode comprá-lo já perfurado Dessalinize na peixaria de sua confiança, ou em casa e deixe de molho por 2 dias, trocando a água a cada 6 horas. Depois de pronto o peixe, a execução é simples e rápida: ferva as batatas, amasse-as, misture com dashi escaldado e picado, depois misture o ovo, a salsa, o alho e a cebola. Em seguida, perfume a mistura resultante com noz-moscada, com as mãos molhadas, vários formatos Almôndegas Um pouco longo.

Basta cozinhar alguns de cada vez em bastante óleo de amendoim, cuja temperatura, para uma fritura adequada, deve oscilar entre 170°C e 180°C. O resultado são petiscos muito saborosos, perfeitos para servir em ocasiões festivas. perda de apetite No início de um almoço ou jantar em família ou de uma Aperitivo Ou um buffet permanente com amigos.

Se quiser, você pode deixá-los ainda mais deliciosos recheando-os com provolone ou um cubo CasiocavalloOu com pecorino fresco, inspirado na tradição lusitana: em diferentes regiões, aliás, os pastéis de bagelhau são muitas vezes enriquecidos. Queijo de cabra Provenientes da região da Serra da Estrella, conferem-lhes um toque fibroso verdadeiramente irresistível.

Descubra como fazer pastéis de bagalha seguindo passo a passo e dicas. Se gostar desta receita experimente outras especialidades da cozinha portuguesa, como a cozinha francesa do Porto, o bagelhau a bras e os pastéis de nada; Porém, se você está procurando outras ideias para um aperitivo, experimente God Meatballs.

Como fazer Pastéis de Bagelhau

Passo 1 Passo 1 Lave bem as batatas e ferva-as por cerca de 40 minutos até ficarem macias; Alternativamente, você pode cozinhá-los no vapor. Depois de cozidos, deixe esfriar e retire a pele 1 Esmague-os para fazer um purê.

Passo 2 Passo 2 Divida a massa já encharcada e salgada em 4 pedaços 2.

etapa 3 etapa 3 Cozinhe o koda em bastante água fervente sem sal 3 por 10-12 minutos.

Passo 4 Passo 4 Escorra o peixe e retire a pele 4 e remova os ossos.

Etapa 5 Etapa 5 Esfarele a polpa na mistura de purê de batata 5.

Adicione sal, pimenta, salsa, cebola e alho picados finamente e, em seguida, adicione o ovo 6.

Etapa 7 Etapa 7 Prove a noz-moscada e adicione 2 colheres de sopa de azeite extra virgem 7.

Etapa 8 Etapa 8 Misture tudo bem com uma espátula 8.

Etapa 9 Etapa 9 Molhe as mãos com uma gota d'água e pegue porções da massa para formar almôndegas cilíndricas. 9.

Etapa 10 Etapa 10 Numa frigideira aqueça bastante óleo de amendoim e frite alguns croquetes de cada vez. 10. Para uma fritura perfeita, a temperatura do óleo deve estar entre 170°C e 180°C: você pode monitorar isso usando um termômetro de cozinha.

Etapa 11 Etapa 11 Vire-os para que toda a superfície fique dourada por igual e escorra-os num prato forrado com papel absorvente. 11. Transfira para uma travessa ou travessa.

Sirva Pastéis de Pagalha quentinhos e crocantes 12.

poupança

Recomendamos os pastéis de Bagalha Neste momento. Se sobrar, pode ser guardado na geladeira, bem fechado em recipiente hermético, por até 2 dias.