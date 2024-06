Um botão mágico chega ao WhatsApp: o que é (pianetacellore.it)

Um botão verdadeiramente mágico chega ao WhatsApp e abre um mundo de possibilidades: vamos descobrir juntos em que consiste.

Há novidades importantes chegando WhatsappSobre botãoé definido como mágico, o que permite acesso a uma série de missão O que torna a comunicação mais expressiva e eficaz dentro do aplicativo de mensagens instantâneas. Por outro lado, devemos também ter em conta a elevada concorrência que existe neste domínio e a constante sucessão de inovações em aplicações concorrentes, como o Telegram que atualiza periodicamente a sua aplicação para fornecer funcionalidades adicionais aos utilizadores. Vamos descobrir juntos o que é.

Um botão mágico está chegando ao WhatsApp

O botão mágico que muda tudo: essa é a novidade Whatsapp O que, com certeza, agradará bastante os usuários. Especificamente, estamos nos referindo a uma nova função relacionada anexos Dentro do aplicativo, que na verdade ficará mais fácil de usar graças a esta interessante melhoria que será introduzida por metade.

Como você sabe, para acessar a função de criação de adesivos, o usuário deve seguir um caminho bastante complicado, que inclui abrir o menu de adesivos, selecionando “Crie um pôster“E usando uma interface através da qual o próprio rótulo é criado.

Em vez disso, graças ao novo botão, o processo será bastante simplificado e simplificado: desta forma, os usuários poderão acessar esta seção de criação de adesivos com um simples toque no botão.

Cartazes gerados por inteligência artificial

Porém, as novidades não param por aqui: aliás, através deste botão que será apresentado dentro do aplicativo de mensagens instantâneas, os usuários também poderão acessar um grande catálogo de Cartazes gerados por inteligência artificial. Além disso, esta função já foi introduzida acima WhatsApp para iOS E agora também está chegando ao Android.

No entanto, devemos ter em conta que já existe inteligência artificial dentro da própria aplicação, por exemplo para Tradução de mensagens Ou para criar legendas dentro das próprias imagens, que agora também servirão para criar pôsteres.

Portanto, esta função, como já dissemos, está em fase beta e em breve será lançada na versão estável do aplicativo Android: Enquanto isso, se você tiver maçãno iOS, você já pode começar a testar adesivos gerados por IA.

Com a introdução da inteligência artificial nas funções do WhatsApp, o aplicativo certamente terá a oportunidade de se expandir ainda mais, indo além de apenas sua função de aplicativo dedicado para mensagens instantâneas: ele se torna, na verdade, uma espécie de hub através do qual, justamente , é possível comunicar-se com as pessoas, mas também através de ferramentas muito importantes que basicamente permitem melhorar a comunicação entre os usuários nos chats.