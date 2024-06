A história não carrega no Instagram: como consertar

O Instagram é uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo, com milhões de usuários compartilhando histórias e postagens diariamente.

No entanto, pode acontecer que você encontre os deuses Problemas para baixar histórias. Se você se encontrar nesta situação, não se preocupe: existem várias etapas que você pode seguir para resolver o problema.

A primeira etapa a ser executada se sua história do Instagram não estiver carregando é verificar sua história conexão de internet. Uma conexão lenta ou instável pode ser a causa desse problema. Certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi estável ou, alternativamente, certifique-se de que os dados móveis estejam ativados e funcionando corretamente em seu dispositivo. Se a sua conexão com a internet estiver funcionando corretamente, o problema pode estar relacionado aos servidores do Instagram. Para verificar se há algum problema conhecido nos servidores da plataforma, visite o site Detector de queda. Aqui você poderá ver se outros usuários estão enfrentando os mesmos problemas e se há uma interrupção do serviço em andamento.

Outra razão pela qual uma história pode não carregar corretamente é por causa de… Elementos gráficos complexos Como GIFs ou emojis animados em massa. Esses itens podem aumentar o arquivo da história e fazer com que ele pare de carregar. Tente excluir essas extensões da sua história e veja se isso resolve o problema.

Reinicie o aplicativo ou recrie a história

Se você tentou todas as etapas acima sem sucesso, ainda há algumas opções a serem consideradas. O primeiro é Feche o aplicativo completamente Instagram e reabra-o; Isso pode ajudar a resolver quaisquer bugs temporários no próprio aplicativo. Alternativamente, você pode tentar excluir todo o histórico que não está carregado Recrie do zero. Às vezes, um simples erro na criação de uma história pode impedir que ela carregue corretamente.

Se você estiver usando um dispositivo Android e ainda tiver problemas para carregar o Instagram Stories depois de seguir todas as dicas acima, tente Forçar a parada do aplicativo. Pressione e segure o ícone do aplicativo no seu dispositivo até que o menu apareça; Selecione “Informações do aplicativo” seguido de “Sair” ou “Forçar parada”. Isso fechará completamente o aplicativo e excluirá temporariamente todos os dados em cache que possam estar causando problemas.

Seguir essas etapas deve ajudá-lo a resolver quaisquer problemas ao carregar suas histórias do Instagram. Sempre lembrar que Mantenha o aplicativo atualizado para a versão mais recente disponível para evitar bugs conhecidos e melhorias de desempenho fornecidas por desenvolvedores de software.