Whatsapp, atualização lança “Adicionar aos favoritos”: detalhes da função

O aplicativo de mensagens ataca novamente: uma novidade que todos esperavam e que pode simplificar o nosso dia a dia em todos os seus detalhes.

Atualização do WhatsApp Acabou de ser lançado e pode revolucionar a sua organização de comunicação. À medida que os aplicativos de mensagens se tornam indispensáveis ​​no trabalho, Está se tornando cada vez mais difícil separar a vida privada da vida profissional. Confundir as duas realidades muitas vezes leva a muito caos, especialmente se você precisar de muita comunicação.

Para evitar o problema, WhatsApp tenta se adaptar às inovações propostas pelos próprios usuários: Por exemplo, a necessidade de separar as conversas do grupo de trabalho do resto dos contactos, criar skimming de números e organizar melhor a plataforma com base em compromissos divididos entre casa e trabalho. Já faz muito tempo que não havia um aplicativo de mensagens Tem como objetivo resolver o problema.

Assim como aconteceu com o Android com a divisão dos tipos de chat, a nova atualização chega para ampliar as opções e personalizar ainda mais o uso do aplicativo. Desta vez você poderá configurar chaves de acesso Haverá mais filtros, todos proporcionando uma experiência melhor.

A nova atualização do WhatsApp visa melhorar a experiência de uso do aplicativo separando a vida privada do trabalho

A atualização que chegou ao Android não convenceu a todos, mas quem trabalha com WhatsApp disse que ficou feliz com ela Divida os bate-papos em categorias, Tentar separar ao máximo a vida privada da vida pública. E agora a novidade também chega ao iOS, Na verdade, já está disponível na App Store, e se você ainda não viu, não se preocupe: aos poucos está chegando para todos.

Ainda existem melhorias importantes, como a capacidade de configurar uma chave de acesso, para garantir que você mantenha a privacidade, mas não só isso, também existem novos filtros na parte superior da interface de bate-papo para ver rapidamente as mensagens não lidas e localizar bate-papos em grupo. Ele virá em breve A possibilidade de escolher grupos e chats favoritos diretamente no aplicativo também foi integrada. Para personalizar ainda mais o aplicativo com base nos hábitos de uso.

Assim, o WhatsApp se tornou um aplicativo que evolui de acordo com as necessidades de seus usuários: A integração no seu dia a dia é a chave vencedora para as suas atualizaçõesÉ também por isso que, ao contrário das redes sociais, neste caso temos a certeza de que é uma realidade que nos acompanhará por muitos anos.