Stellantis e seus parceiros suspendem o projeto Gigafactory em Termoli (para o qual o governo alocou US$ 400 milhões)

As negociações sobre a gigante fábrica de Termoli estagnaram. Os sindicatos fizeram o anúncio depois de a Acc, joint venture entre Stellantis, Mercedes e Total, ter dito que não estava disponível para continuar quaisquer discussões até ao final do ano, congelando assim negociações que até há poucas semanas pareciam próximas de um acordo. […]

As negociações sobre a gigante fábrica de Termoli estagnaram. Os sindicatos anunciaram isso depois que a Acc, uma joint venture entre Stellantis, Mercedes e TotalEla não estava disponível para continuar qualquer discussão Até o final do ano E, portanto, perdido As negociações foram congeladas O que até algumas semanas atrás parecia próximo de um acordo. A unidade de Molise deverá produzir baterias elétricas e uma gigafábrica pode representar o projeto Stellantis Mais importante ainda, demonstrar compromisso em manter uma posição de liderança na produção no país.

Um investimento que vale pelo menos 2 mil milhões de euros, geridos pela joint venture Acc (Automotive Cells Company), da qual também participam Mercedes e Total.Fem, fium, oilm, vizmik, ugelm, aqkfar Explicou que durante a reunião realizada no Ministério de Negócios e Made in Italy, “da situação Muito rebuscado Aparentemente, o projeto de construção da Gigafactory em Termoli foi realizado hoje pela ACC Não é simplesmente adiado por alguns mesesmas pendurado Pelo menos até ao final do ano sem qualquer Certeza para o futuro.

O ACC justifica-se ao apontar o abrandamento da procura de veículos eléctricos e a necessidade de Modernização tecnológica Nas baterias a serem produzidas. a única Stellantis Contudo, ele decidiu Aprimorando a produção de componentes Ics Na fábrica de Molise graças à decisão de desenvolver o novo Fiat 500 híbrido para lançamento comercial no final de 2025 e início de 2026 e de prolongar a vida comercial do Fiat Panda híbrido até 2029. Um porta-voz da empresa especifica isso. O grupo que ele lidera Carlos Tavares Por isso, reitera “a importância da fábrica de Termoli para a produção de motores de combustão interna para os veículos do grupo, avançando na estratégia de redução de CO2 e garantindo a transformação”.

Leia também Economia e lobby Escrito por Mauro del Corno. Continuam a existir distâncias entre a Comissão Europeia e a Lufthansa relativamente ao processo com a Eta Airlines. Salvini teme a rejeição: “Não ficaremos parados observando”.

Mas os sindicatos estão apelando ao governo para ajudar “A força da mão ACCpor esta razão Descubra suas estratégiastambém porque estão quase em jogo Quatrocentos milhões em incentivos gerais. Ao mesmo tempo, pedimos isso à Stellantis Assumir plenamente suas responsabilidades, para esclarecer quais motores serão produzidos em Termoli e por quantos anos, uma vez que garantias iniciais como as recebidas hoje, que não são apoiadas por tarefas de produção precisas, não podem ser suficientes. Mimet fala em se reunir novamente em setembro, mas para nós Termoli é uma das fábricas onde traçaremos o cronograma geral de carros que esperamos que seja cumprido Presidência do Conselho nas próximas semanas.

E também porque entretanto, Stellantis abre suas fábricas gigantes. A unidade francesa de Dauphine foi inaugurada há um ano e a próxima será na Alemanha, também em colaboração com a Mercedes. Mas Termoli pode esperar. Quem sabe quanto.