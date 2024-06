A recuperação económica de Portugal após a Covid-19 — Idealista/notícias

lá Comissão Europeia Disse estar “razoavelmente optimista” quanto à “rápida recuperação económica” de Portugal após a crise da Covid-19 e acredita que a forma como o país está a “controlar” a pandemia beneficiará a recuperação do turismo neste verão. Nicolas Schmidt, Comissário Europeu do Emprego, espera que a recuperação da economia portuguesa “ocorrerá de forma relativamente rápida, o que permitirá também que o desemprego diminua mais rapidamente do que na crise anterior”.

“Neste momento, estou razoavelmente optimista em relação a Portugal”, afirmou em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas. O comissário referiu que “Portugal foi gravemente afectado pela crise anterior, ‘há 10 anos’, que teve repercussões muito graves no país e afectou particularmente os jovens, muitos dos quais foram obrigados a abandonar o país em busca de novas oportunidades”, mas referiu acredita que a situação será quase diferente.

Nicola Schmidt também elogiou o fato deste Portugal “conseguiu manter a epidemia um pouco sob controlo. “Não foi um dos países mais afetados e penso que este é um elemento positivo para Portugal e para o setor do turismo”.

Bruxelas espera que o PIB de Portugal caia 6,8% em 2020

A Comissão Europeia estima que a economia portuguesa se contraia 6,8% em 2020, menos acentuada que a média europeia, mas espera uma recuperação em 2021 de 5,8% do PIB, inferior à média da UE (6,1%) e da Comissão Europeia. Zona euro. (6,3%). A taxa de desemprego também deverá atingir 9,7% em 2020, caindo para 7,4% no ano seguinte.

“Nossas projeções indicam uma Taxas de desemprego aumentam em Portugal este anoTal como noutros Estados-membros, acrescentou Nicola Schmidt, sublinhando que “já estamos a assistir a um aumento do desemprego porque as pessoas perderam os seus empregos durante o confinamento”, mas devemos “implementar as medidas certas para o reduzir e ajudar”. Portugal irá recuperar fortemente.”

Segundo Schmitt, é aqui que entra em jogo a proposta da Comissão Europeia Um fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros para reparar os danos causados ​​pela pandemia de Covid-19Portugal, do qual Portugal “também beneficia”, ajuda a “reduzir esta grave recessão”. A proposta estipula que do montante total de fundos que a própria Comissão tem de angariar nos mercados, 500 mil milhões de euros serão direcionados para os Estados-membros através… Subsídios não reembolsáveis Os restantes 250 mil milhões de euros são sob a forma de empréstimos.

Portugal pode arrecadar um total 26,3 mil milhões de euros15,5 mil milhões são sob a forma de subvenções e os restantes 10,8 milhões são sob a forma de empréstimos (voluntários) em condições muito favoráveis, mas a decisão de aprovar a proposta cabe aos líderes europeus.