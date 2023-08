Retrato de Elon Musk, símbolo de fracasso (e redenção)

Elon Musk escreveu “Bitter Truth” sobre X. E é que “hoje não existe uma grande rede social”.

Em seguida, o CEO da Tesla e da SpaceX acrescentou:Podemos falharComo alguns previram, mas faremos tudo o que pudermos para garantir que haja pelo menos um”.

Elon Musk, claro, destaca os seus esforços. Desde que comprou o Twitter em outubro passado, ele fez tudo o que pôde para reverter a situação. Segundo alguns, até para destruí-lo. Mas X, como a rede social é agora chamada, está reagindo apesar das críticas aos “cheques azuis”, às mudanças de nome, aos algoritmos que favorecem os proprietários e ao preocupante retorno da extrema direita à plataforma.

Se X ainda existir – e de fato, Segundo sua CEO Linda Iaccarino, perto do “ponto de equilíbrio” – É certo também que isso se deve à intransigência e teimosia de Musk, que estava disposto a arriscar tudo para prosseguir as suas ideias. O mesmo acontece com as suas palavras: “Vou continuar a dizer o que penso, mesmo que isso me faça perder dinheiro”, disse o empresário há pouco, referindo-se aos seus tweets mais irritantes e irreverentes.

Para concluir Elon Musk já correu o risco de falir permanentemente no passado. Mas ele escapou ileso das chamas.

Isto é história.

Agosto de 2008. Exatamente 15 anos atrás.

Musk olha para o que sobrou do foguete Falcon 9. Esses destroços são um símbolo de fracasso. Ainda outra.

para Três vezes o foguete projetado pela SpaceXcompanhia aérea que o empresário fundou em 2002, Falha ao alcançar a órbita.

E Musk parece ver o espectro da falência por trás dos destroços.

dinheiro fora.

As coisas não estão indo na direção certa.

“Na época, tive que investir muito capital na Tesla e na SolarCity, então fiquei sem dinheiro”, disse Musk. “Deixamos três falências. É difícil arrecadar dinheiro. A recessão também está começando a atingir. A rodada de financiamento para a Tesla que tentamos levantar naquele verão fracassou. Eu me divorciei. Eu nem tinha casa. minha ex-esposa [Justine Wilson] Ele tinha a casa. Então foi um verão ruim.”

mas depois disso Musk encontra um investidor anjo Disposto a apostar mais dinheiro. A SpaceX joga a última carta. No quarto lançamento, em setembro de 2008, o Falcon 9 voou “interestelar” ileso.a primeira espaçonave privada da história a alcançar a órbita da Terra.

Se há uma coisa que Musk pode ensinar aos jovens empreendedores – além de suas mudanças de humor, misoginia, piadas grosseiras e (muitas) mentiras sobre produtos e tecnologias que nunca dão certo – é que Você nunca deve desistir.

E não se trata de dinheiro, como alguns podem pensar. Na época, Musk não era a pessoa mais rica do mundo, muito pelo contrário.

“Na SpaceX começamos com algumas pessoas que não sabiam construir foguetes”, disse Musk. A razão pela qual me tornei engenheiro-chefe ou designer-chefe não foi porque quisesse, mas porque não podia contratar ninguém. Ninguém bom o suficiente será tolo o suficiente para se juntar a nós“.