Omã lança um centro de mineração de criptomoedas de US$ 350 milhões

Omã lançou uma nova instalação de mineração de criptomoedas, a segunda a ser inaugurada no país nos últimos 10 meses.

de acordo com ninguém publicação local De acordo com o Oman Daily Observer, um centro de hospedagem de dados e mineração de criptomoedas foi lançado na Zona Franca de Salalah, uma zona econômica especial do país com baixos impostos corporativos. Uma empresa local, a Exahertz, irá operar o centro em parceria com a Moonwalk Systems, com sede em Dubai.

A construção do centro custou 135 milhões de Rials de Omã (cerca de US$ 350 milhões). Ele usará o hardware mais recente da Bitmain Technologiescom planos de instalar 15.000 máquinas até outubro de 2023. O centro está atualmente operando em esquema piloto com 2.000 máquinas online, operando com 11 megawatts de energia consumida, segundo o relatório.

A instalação mineira faz parte de um projeto para acelerar a digitalização da economia de Omã, que depende fortemente das exportações de petróleo. Outro centro de mineração foi inaugurado em novembro de 2022 a um custo de OMR 150 milhões (US$ 389 milhões). em 2022, O preço da eletricidade Quanto aos operadores comerciais do país, foi de 0,064 riais (0,166 dólares) por quilowatt-hora.

Traduzido por Walter Rizzo