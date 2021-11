Quem matou Malcolm X? Dois homens acusados ​​de homicídio premeditado serão absolvidos após 55 anos – Corriere.it

Comunicado de imprensa do New York Times: As condenações das duas segundas-feiras – Norman 3X Butler e Thomas X Johnson – serão anuladas depois que uma investigação de quase dois anos encontrou brechas e cobertura massiva na investigação original. Novas dúvidas são lançadas sobre quem e por que Malcolm X foi morto

quem matou Malcom X

? A questão atual torna-se repentinamente depois de O jornal New York Times Ela revelou que dois homens condenados por seu assassinato estão prestes a ser absolvidos, 55 anos após o assassinato.

os dois – Muhammad A. Aziz NS Khalil Al-Islam |, conhecido como Norman 3X Butler NS Thomas X Johnson Eles foram condenados com base em relatos diferentes (contraditórios) de testemunhas oculares e sem qualquer evidência factual. Aziz, agora com 83 anos, foi libertado da prisão em 1985. Islam, que foi libertado em 1987, morreu em 2009 e não verá o dia em que sua sentença for rescindida.

Uma investigação que durou quase dois anos e foi conduzida conjuntamente pelo Gabinete do Procurador-Geral de Manhattan e pelos procuradores dos dois, Ela reescreveu um dos episódios mais emocionantes da história recente dos Estados Unidos, expondo inúmeras falhas na investigação original, incluindo detalhes que o FBI e o NYPD decidiram ocultar e que provavelmente levariam à absolvição dos dois.

Entre eles está o fato de que havia agentes secretos no local onde Malcolm X foi morto na hora do assassinato; O fato de que uma cara desculpa foi confirmada por uma testemunha que ainda está viva; E o fato de que o repórter do New York Daily News recebeu uma ligação na manhã do assassinato de que Malcolm X havia sido assassinado naquele dia foi revelado.

Malcolm X foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965 com 16 tiros disparados por três pessoas no Audubon Hall em Manhattan. O assassinato ocorreu na frente de sua esposa grávida e três de suas filhas. A nova investigação – nasceu após a publicação do documentário Who Killed Malcolm X? Na Netflix e uma nova biografia de um dos mais conhecidos e falados líderes na luta pelos direitos dos afro-americanos – não revela quem é o responsável pela morte de Malcolm X; Quem esteve envolvido, sem consequências criminais, na investigação original, agora está morto. A investigação também não concluiu que houve um encobrimento político ou uma conspiração do governo para matar o líder afro-americano. Mas deixa muitas questões em aberto – incluindo como e por que a polícia e o governo federal não conseguiram evitar o assassinato.

Conforme revelado em fevereiro passado Por três das filhas de Malcolm X, o oficial moribundo da NYPD Raymond Wood acusou o FBI e a NYPD de estarem por trás do assassinato do líder negro. Ele escreveu lamentando “participação em ações infelizes e prejudiciais para o progresso dos negros” (como ele fez). Aqui está viviana mazzaWood explica que recebeu pressão de seus superiores no NYPD para que dois seguranças Malcolm X cometessem crimes alguns dias antes de 21 de fevereiro. Os crimes que teriam mantido os dois afastados do Departamento de Segurança, facilitando a investigação de uma trama da polícia e do FBI para matá-lo.

Três membros da Nação do Islã foram condenados pelo assassinato: além de Butler e Johnson, Talmadge Heyer. Butler e Johnson foram presos 5 e 10 dias após o assassinato e sempre se declararam inocentes.

Malcolm X, Malcolm Little, nasceu em Omaha, Nebraska, em uma família pobre e politicamente ativa. Essa atividade pode ter causado a morte de seu pai, que acabou embaixo do bonde quando Malcolm tinha apenas 6 anos: a Ku Klux Klan é suspeita de estar por trás do acidente.

Tendo passado uma juventude entre as drogas e o engano até os 20 anos: e se convertido à Nação do Islã, a seita de Elijah Muhammad que defendia uma certa versão do Islã, segundo a qual, os brancos eram demônios, hereditários, enquanto os negros americanos pertenciam a escravizada tribo asiática de Shabazz. A Nação do Islã pediu aos convertidos que renunciassem ao título de escravo substituindo-o por um X; Ele pregou a separação entre brancos e negros. Ele proibiu a participação no processo político.

Malcolm, tendo ascendido à hierarquia da organização, abandonou-a em 1964, converteu-se ao islamismo sunita e entrou diretamente no campo da política. Não desiste de fazer afirmações inflamadas contra o que considera um sistema racista, nem renuncia à violência (o extremismo em defesa da liberdade não é um vício, a moderação na busca da justiça não é uma virtude, como disse em Oxford em 1964, Conforme mencionado neste relatório da web por Viviana Mazza) É por isso que muitas vezes ele é contrastado com Martin Luther King, que defendia a inclusão e a não-violência, enquanto lutava pelos direitos dos afro-americanos. Assim como King, Malcolm X também foi morto aos 39 anos. Após 55 anos, a questão sobre a identidade dos perpetradores permanece sem resposta.

