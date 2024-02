Porque todo mundo fala de um smartphone e de um computador que não existem na realidade

Há vários anos que empresas que produzem smartphones e computadores portáteis – mas também TVs – estão envolvidas nesta área A corrida pelas telas dobráveis O que pode atender melhor às necessidades do usuário.

Por exemplo, um smartphone dobrável faz sentido porque A polegada da tela é duplicada se necessário. Um laptop dobrável ocupa metade do espaço. A TV que se desdobra (e enrola) tem como objetivo economizar espaço na casa.

Mas os ecrãs flexíveis representam, em última análise, também uma promessa: Um dia, quem sabe quando, estaremos andando por aí com o smartphone preso ao pulso. Um pouco como noitea personagem feminina principal do anime FuturamaQue usa um aparelho chamativo no braço.

Ele está trabalhando nessa ideia há vários anos Motorolaque este ano em Congresso Mundial Móvel em BarcelonaA exposição mais importante do mundo dedicada aos telemóveis permitiu a alguns jornalistas experimentar um smartphone “dobrável” cujo ecrã se dobra para fora até se tornar dobrável. Formato curvo se adapta ao pulso.

A Motorola chama isso, não surpreendentemente, “Exibição adaptativa”. Mas para que fique no pulso, você precisa usar uma pulseira fina com um ímã que combine com o ímã na parte de trás do telefone.

Também testamos o dispositivo “dobrável” da Motorola, E parecia exatamente o mesmo: a Prova de conceito Muito avançado com aplicativos que realmente funcionam. Como aquele, por exemplo, que utiliza inteligência artificial para criar papéis de parede que combinem com a sua aparência.

Em suma, estamos a falar de um produto que hoje pode ser considerado mais ou menos útil Mas pelo menos é confiável. Tanto é que a Motorola prometeu finalmente lançar este aparelho no mercado Durante 2024Talvez no segundo semestre, com modificações na forma ou nos materiais.

Na verdade, a pulseira do smartphone Motorola não está isenta de problemas técnicos. e, o mais importante – Ainda não encontrou um lugar viável no mercado. Para quem este produto foi projetado? Quais são as vantagens de usar um smartphone no pulso? E acima de tudo: por que preferimos um aparelho tão pesado e instável aos relógios inteligentes?

Muitos se concentraram corretamente nessas questões. No entanto, ignorando o verdadeiro propósito do protótipo: Provando que outro tipo de smartphone é possível.

Na mesma veia Lenovomultinacional asiática que adquiriu a Motorola em 2014, impressionou os visitantes de Barcelona com um protótipo de laptop. Visor transparente. O efeito é semelhante ao imaginado nos mais famosos filmes de ficção científica, onde os heróis consultam informações que parecem “penduradas” no ar e podem ser olhadas para o passado.

Também testamos este computador, tanto quanto possível, e além de um problema crítico óbvio – qualquer pessoa que esteja atrás do laptop pode ver o que está acontecendo na tela – tudo funciona bem. Além disso, a tela é touchscreen Permite escrever com uma caneta inteligente.

O notebook dobrável e “transparente” ganhou grande destaque no Mobile World Congress. No show eles atraíram A atenção de muitos visitantes. Eles destruíram a competição online. Abertura Instagram ou TikToke realizando uma busca por palavras-chave relacionadas à exposição de Barcelona, ​​os aparelhos que chamam a atenção são os conceitos da Motorola e da Lenovo. Dois produtos que ainda não existem.

O interesse por estes dois protótipos – mesmo por parte da mídia tradicional – excedeu o de muitos produtos “reais”, lançados especificamente por ocasião do Mobile World Congress.

“Meu telefone de pulso finalmente chegou”ele escreveu CTNET Sobre dobrável. cabeça polícia android Ele é mais cético: “O smartphone flexível da Motorola é um futuro sem saída.”.

Repórter de CNNNo entanto, afirma ser o notebook transparente da Lenovo “É a coisa mais incrível” O que ele tentou este ano (é preciso dizer que 2024 apenas começou). No entanto, o TechCrunch tem algumas dúvidas, expressas através de um cuidadoso jogo de palavras: “O conceito da Lenovo é transparente, mas o objetivo não é totalmente claro”.

Se o interesse pelos dois protótipos é tão grande é porque a Motorola e a Lenovo os disponibilizaram para jornalistas, influenciadores e até visitantes. Protótipos que as empresas geralmente têm o cuidado de não tocar.

Em 2019 Huawei e Samsung Apresentado no Mobile World Congress em Barcelona Seu primeiro smartphone dobrável. Mas na época, embora os dois telefones estivessem a um passo da comercialização, ninguém conseguia chegar perto. E na exposição Eles permaneceram sob caixas de vidro o tempo todo.

Os riscos que a Motorola e a Lenovo assumiram nos últimos dias certamente valeram a pena em termos de visibilidade. Basta dizer que a Motorola em Barcelona não anunciou nenhum novo telefone Mas apenas serviços e parcerias: Um com VoltasPor exemplo, que em 2024 colocará em circulação o vidro mais resistente, Vidro GorilaEm todos os telefones da empresa. Mas não vale a pena publicar esse tipo de anúncio.

No entanto, o sucesso dos dois protótipos não foi determinado apenas pela Estratégia de marketing inteligente. Fiquei igualmente impressionado com a súbita fome de inovação Prever o futuro.

Apenas algumas semanas atrás maçã – que nunca pisou no Mobile World Congress – foi desenvolvido VisionProo visualizador que permite que você viva Realidade aumentada ou virtual.

Entretanto, a inteligência artificial permite-nos fazer coisas cada vez mais extraordinárias. Da geração de texto passou à criação de imagens e músicas e, mais recentemente, Ele aprendeu a produzir vídeos: Soramodelo mais recente OpenAIEle pode criar vídeos de alta qualidade a partir de texto.

Enquanto os algoritmos e o software avançam a uma velocidade sem precedentes, o hardware fica para trás, ou pelo menos tenta – muito mais lentamente – Para encontrar novos formulários. “Nos próximos cinco anos, precisaremos de mais do que apenas um smartphone para aproveitar ao máximo a IA”, disse ele. Demis HassabisCEO da Google DeepMindIsso foi durante seu discurso no Mobile World Congress 2024.

Hassabis estava se referindo especificamente a Para óculos e visualizadores inteligentes. Mas isso não significa que uma pulseira como a da Motorola, mais refinada que a versão atual, não possa ter um grande impacto no futuro.

Quinto