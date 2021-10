Os salários são estáveis ​​(já em queda) e entre os mais baixos da Europa: os professores italianos pedem a renovação do contrato. “Não podemos esperar mais”

por cinco anos remunerações subordinar Professores de italiano Eles ainda estão. Mas não só isso: o diretor ganha Dobro De um professor ou professor com quinze anos por trás do serviço. Os dados provêm do relatório anual da Eurydice “Salários e Remunerações para Professores e Chefes de Escolas na Europa 2019-20”, que compara os valores salariais dos sistemas educativos na Europa. 38 países. Alarme que os sindicatos já tocam há algum tempo na véspera da temporada renovação de contrato. ministro da Educação Patrizio Bianchi, nos últimos meses, ele se aventurou, “aos professores (e a todos os funcionários da escola) vamos reconhecer um aumento salarial de Pelo menos 600 euros líquidos por mês. Muito menos, eu sei, aqueles 1.200 que separam os professores italianos da média dos colegas europeus. Mas isso é apenas o começo. ”“ Shot ”seguiu com uma declaração mais moderada:“ Temos plena consciência de que meu próprio negócio tambémtítulo do verbo, enquanto a parte contratual deve incluir o governo como um todo. ”

O ex-ministro também falou em aumento de salários Lucia azulina (Segundo governo de Conte) e muito mais. Em 2017, em transmissão o ar que puxae então o inquilino Viale Trastevere Valeria Fedeli (Governo de Gentiloni) disse que o salário do professor “deve estar disponível Três mil euros por mêsNo ano anterior, a mesma promessa veio Stefania Giannini (Governo Renzi): “Se aumentar a base salarial dos cargos públicos – me parece que as margens estão aí – serei o primeiro a lutar pelo aumento do salário dos professores”, prometeu Radio 24. Apesar de todas essas declarações provisórias, de 2016 a 2021 não há Não havia outro sinal Além do salário do professor. Na verdade: nos últimos 10 anos, de acordo com um relatório da Eurydice, o salário tem sido igual Cortes 0,5%.

Então, para ler o relatório, na Itália as taxas de admissão de professores flutuam Entre 22 e 29 mil euros por ano, como na França, Portugal e Malta. Muito se ganha na Bélgica, Irlanda, Espanha, Holanda, Áustria, Finlândia, Suécia, Islândia e Noruega, com salários em viagens Entre 30 e 49 mil por ano. Enquanto na Dinamarca, Alemanha, Luxemburgo e Suécia também vai Mais de 50 mil por ano. Pior que a Itália, apenas paísesé a Europa, que, no entanto, goza de um PIB muito mais baixo: existem salários na Bulgária, Hungria, Polónia e Roménia 9 mil euros Em geral, e menos ainda na Albânia, Sérvia e Turquia.

Além disso, conosco, os salários dos professores do ensino fundamental podem aumentar – em cerca de 50% Depois de 35 anos da escola. Para lançar um apelo ao governo para melhorar são guildas, que se preparam para se sentar à mesa para colocar as mãos no nó. Francesco Sinopoli, Secretário Nacional da Flc Cgil, é claro sobre a questão: “Nós, professores, fazemos a diferença em relação ao resto da Europa, mas também em relação aos diretores e toda a administração pública. A escola é um setor com Mais de 50% dos graduados (Data Aran), mas com qualquer salário o mais baixo Entre todos os outros. É hora de abrir um debate em todo o país porque o reconhecimento profissional Nossos professores devem ser do interesse de todos. Não podemos esperar, principalmente neste contexto histórico e neste momento em que se discute a lei do orçamento ”.

da mesma opinião Pino TorriSecretário Uil Scuola: “É uma velha questão que está piorando. Os diferentes governos que se sucederam nunca apareceram. interesse real para investimento. Agora, com esse orçamento, se quisermos atingir as metas e resiliência do NRP, Esforço deve ser feito. Infelizmente, as promessas dos políticos desta vez também correm o risco de quebrar as pedras do Ministério da Economia ”.