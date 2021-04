Os cinco termos mais desfavoráveis ​​para contas correntes conjuntas que poucos estimam quando vão ao banco

Antes de escolher a conta corrente que melhor se adapta às suas necessidades, é bom estar ciente das suas opções. Conheça, portanto, todas as implicações para a moeda.

Principalmente porque, quando se trata de contas correntes, há interesses importantes em jogo. Essa é a economia.

No entanto, cada vez mais pessoas estão optando por abrir uma conta bancária Stream Contrato conjunto. Essa escolha também é ditada pelo fato de que as despesas da própria conta não se multiplicam.

É, na verdade, uma ferramenta usada especificamente por casais e famílias. Em virtude dos laços emocionais, que infelizmente às vezes são muito complexos, evita a abertura de duas contas correntes separadas também para poupança.

Isso não diminui o fato de que é até mesmo parceiros de negócios. Por exemplo, os acionistas de uma empresa podem decidir tornar-se co-acionistas de uma conta corrente em um banco.

Obviamente, existem diferentes tipos de contas conjuntas. Antes de abrir um, é uma boa ideia pesar cuidadosamente todos os prós e contras. Conheça os especialistas de confiança do setor.

Hoje, com os assessores jurídicos e tributários da ProiezionidiBorsa, falaremos sobre contas correntes conjuntas e avaliaremos suas vantagens e desvantagens.

Em particular, vamos nos concentrar em 5 condições totalmente desfavoráveis ​​para contas correntes comuns que poucos avaliam quando vão ao banco.

O assunto é muito delicado. E a abundância de jurisprudência é ambos.

Em geral, presume-se que os fundos em contas correntes conjuntas pertencem a seus proprietários em partes iguais.

Sob esta suposição de copropriedade, o dinheiro na conta bancária é 50% propriedade de cada titular da conta.

No entanto, clicando aqui, o leitor poderá, à luz de despacho recente do Supremo Tribunal Federal, perceber que nem sempre isso acontece.

Os fundos de uma conta conjunta nem sempre são divididos igualmente entre os acionistas.

No entanto, para contornar a suposição de propriedade conjunta, o proprietário comum que afirma que a conta conjunta é uma simulação tem que provar isso com razão.

Na verdade, ele é sobrecarregado por testes de simulação.

Por exemplo, quem nunca fez pagamentos para a conta corrente conjunta não poderá apresentar direitos sobre o seu saldo.

Este aspecto diz respeito às relações internas entre correntistas reguladas pelo art. 1298 § 2º do Código Civil e é uma das 5 condições muito desfavoráveis ​​para contas correntes solidárias que poucos avaliam quando vão ao banco.

A morte de um dos donos

A segunda condição mais desfavorável para contas correntes conjuntas, que sempre é bom avaliar antes de escolher uma conta conjunta em vez de outra, é a seguinte.

No caso de haver dupla assinatura ou assinatura conjunta da conta à ordem conjunta e falecimento de um dos titulares, a conta ficará inevitavelmente congelada até que todos os herdeiros sejam identificados. A este respeito, recomendamos que você leia este artigo clicando em Quem é o Onde os especialistas explicam o procedimento administrativo a ser seguido para abrir uma conta à ordem conjunta.

Outra situação desfavorável

O terceiro caso totalmente desfavorável para contas correntes conjuntas, do qual pouco se sabe quando vão ao banco, está relacionado a um caso específico e é o seguinte.

Retirar da conta corrente conjunta valores superiores à metade do valor depositado por um dos acionistas participantes. Sempre existe a possibilidade de um acionista retirar todo ou quase todo o dinheiro do banco.

Embora tal comportamento incorpore o crime de peculato, o banco não será responsabilizado e a recuperação do seu dinheiro nesses casos nem sempre será fácil.

Dívidas, Créditos e Crimes

Por outro lado, a quarta condição refere-se à possibilidade de que se um dos coproprietários com assinatura separada ou conjunta fizer um contrato de dívida, os credores podem perder 50% dos fundos da conta.

O quinto diz respeito à possível apreensão preventiva da totalidade do valor disponível na conta solidária com o investigado.

Nestes casos, a medida cautelar não terá em conta os pressupostos ou limitações entre credores e devedores a que se referem os artigos de direito civil acima referidos.

Preservar-se o direito do não participante da investigação de comprovar a titularidade exclusiva dos valores. E a estranheza absoluta do dinheiro está no comportamento ilegal.

Acabamos de analisar aqui as cinco condições absolutamente desfavoráveis ​​para contas correntes conjuntas que poucos avaliam quando vão ao banco.