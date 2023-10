O que significa e quais são os riscos

Há cada vez mais casos Dengue na ItáliaMas o que chama a atenção são aquelas que são transmitidas localmente. o que isso significa? São chamados de “casos locais” e referem-se à transmissão que ocorreu diretamente em nosso território. lá Dengue, assim como outras doenças tropicais, devem chegar à Itália e não são favorecidas pelo nosso clima. Infelizmente, a crise climática está a levar a… Aumento da temperatura E à sua planicidade (ambientes mais úmidos). Não é por acaso que falamos também da “globalização das doenças”.

Porém, não se preocupe, explica Marino Facchini, Diretor de Higiene e Prevenção Sanitária da ATS Cidade Metropolitana de Milão. Na verdade, todas as pessoas infectadas com dengue se recuperaram ou melhoraram.

No entanto, isso não significa fingir que não existe Maior risco de infecção Nos ambientes italianos, tanto que o especialista sempre nos convida a ter consciência de que temos uma infecção tropical em casa e que precisamos nos proteger em situações em que haja risco de sermos picados ou causar um surto.

O que significa que os casos são originais?

O mosquito tigre existe num ambiente favorável, a “cauda” do calor do verão que se arrasta até o outono. Em algumas regiões italianas, mais do que outras, isto facilita a circulação ativa de mosquitos e, portanto, também de infestações Dengue local. Emanuele Nicastri, diretor do Departamento de Doenças Infecciosas de Alto Risco do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Lazzaro Spallanzani, em Roma, explica os motivos.

Um ainda hoje Três casos de dengue na Itália São autênticos e vêm das respectivas regiões (Lácio e Lombardia). Em relação ao futuro da circulação, é bom saber que os casos de dengue terminarão quando terminar o período de circulação do mosquito tigre. “Podemos supor que isso acontecerá, caso as temperaturas baixem, nas primeiras semanas de novembro. Porém, isso é uma estimativa, pois tudo depende do clima“Explicou Nicastri.

A doença não é motivo de preocupação e a janela de infecção deve fechar novamente em breve. Também é verdade que A temporada de verão agora se expandiu Em maio e continua até setembro e outubro, o que aumenta a possibilidade de infecção por vírus semelhantes.

Como ocorre a infecção?

lá Dengue É uma doença viral que pode ser causada por quatro vírus diferentes, cada um transmitido por um único vírus Mosquito tigre. Para se infectar é necessário que o mosquito pique uma pessoa, e para transmitir a infecção é sempre necessária a passagem intermediária do vetor.

lá Método de difusão Portanto, a dengue não representa um perigo grave, pelo menos para os italianos. mesmo se você fosse Casos indígenas Ela sugere, sem medo, que precisamos começar a levar em conta o risco de infecção.

Quais são os sintomas?

Os vírus Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4 causam o que ficou conhecido como Dengue. A doença, que causa febre que dura de 5 a 6 dias a partir do momento da picada do mosquito, atinge temperaturas muito altas. A febre é acompanhada por vários outros sintomas sintomascomo:

dor de cabeça

Dor ao redor e atrás dos olhos

Dores musculares e articulares

Nausea e vomito

Irritação na pele

no momento Não existe tratamento específico para dengue. Enquanto ele escreve Epicentro Na verdade, na maioria dos casos as pessoas recuperam completamente dentro de duas semanas. No entanto, cuidados de suporte, como repouso absoluto e medicamentos, podem ser aplicados para reduzir a febre.

atenção: Há também casos mais graves, como quando surge de forma hemorrágica, é seguido um procedimento hospitalar para evitar o colapso e, em casos raros, a morte.

Como você se defende?

Diferentes vacinas estão sendo estudadas, mas até que estejam no mercado é uma boa ideia saber como se defender da infecção. A prevenção mais eficaz é Evite picadas de mosquito. Para prevenir a dengue, houve a necessidade de tomar alguns cuidados contra os insetos transmissores do vírus.

entre conselho Para prevenir picadas de mosquito, encontramos: