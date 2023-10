Iridania no Festival de Ciências de Gênova – Agenfood

tempo de leitura: 3 minutos

(Novamente Comida) – Bolonha, 26 de outubro. A Iridania, marca de adoçantes premium desde 1899, participa do Festival de Ciências de Gênova, principal evento internacional de difusão da cultura científica, que abre hoje, 26 de outubro, e segue até 5 de novembro.

Neste local excepcional, que reúne todos os anos milhares de estudantes e entusiastas em vários espaços culturais genoveses para participarem em conferências, laboratórios, exposições, performances e eventos sobre os principais temas científicos e inovações do momento, Iredania antecipa uma importante atividade educativa em o mundo da adoçante intitulado “Zucchero & Co – Marca da Doçura”.: Uma viagem pelos nutrientes, com especial atenção ao açúcar em todas as suas formas, para compreender as suas origens e propriedades e desfazer os seus falsos mitos. Esta atividade acontece dentro da área expositiva localizada na Piazza delle Feste e é implementada pela Cooperativa Ossigeno, empresa especializada em projetos de comunicação e publicação científica.

Estão previstas diversas atividades interativas: entre flashcards, experimentos de física e reconstruções dos processos pelos quais a beterraba e a cana se transformam no açúcar que encontramos em nossas mesas, crianças, estudantes e entusiastas de todas as idades poderão descobrir o açúcar, as histórias e curiosidade que o caracteriza e saiba como incluí-lo no sistema A alimentação correta. Aliás, um dos principais objetivos da iniciativa é aprender a distinguir entre “falsos mitos” e notícias fiáveis, para perceber qual a melhor forma de escolher a alimentação mais equilibrada e equilibrada, mas sem abrir mão de uma dica. de doçura.

“Estamos felizes e orgulhosos de participar do Festival de Ciências, um evento excepcional e pioneiro em Gênova, cidade onde nasceu a Iridania há mais de 120 anos – declarou Alessio Bruschetta, CEO da Iridania Italia – o compromisso que assumimos, como empresa , para trabalhar na área da nutrição responsável. Também parte da nossa proximidade com os consumidores: a atividade que trazemos para o Festival de Ciência permite-nos sensibilizar um público diversificado de todas as idades através do processo de divulgação científica que dá uma ideia organizada a base das escolhas de consumo Os consumidores estão cada vez mais interessados ​​e à procura de mais informações sobre o produto a adquirir “E ainda mais se este acabar nas suas mesas. entre notícias falsas e notícias reais e confiáveis.”

Aposta na educação nutricional a partir das crianças: retomada do programa “A scuola di Dolcezza” para o ano letivo 2023/24

A responsabilidade da Iridania pela nutrição adequada faz parte do compromisso global da empresa de lutar pela sustentabilidade social e ambiental. Nesta perspetiva e em resposta à crescente desinformação sobre questões relacionadas com a nutrição, a Iredania renovou, pelo terceiro ano consecutivo, a sua atividade informativa e educativa nas escolas primárias através do programa “A Scuola di Dolcezza”. O projeto foi criado para difundir uma cultura de saúde e bem-estar através da brincadeira e ajudar as crianças a perceberem a importância de uma alimentação correta, referindo-se ao consumo equilibrado e responsável de carboidratos e açúcar. Também para o ano letivo 2023/24, o programa educativo, cujos conteúdos foram estudados sob a supervisão científica do Dr. Marco Deganello Saccomanni, pediatra e gastroenterologista pediátrico, incluirá 1.500 salas de aula do ensino primário para aproximadamente 28.000 alunos em toda a Itália.



