Eva Pattiloro: Da ciência à poesia à realização dos seus sonhos

para Silvia Scarcelletta

O livro foi apresentado com grande participação e entusiasmo “A escola e seu entorno”A segunda coletânea de poemas da bióloga e poetisa Anagni Eva Battiloro. O evento – que aconteceu no dia 21 de outubro de 2023 na Câmara Municipal de Biglio e foi organizado pelo Delegado de Cultura Maria Grazia Bórgia – Desenvolveu-se através de um diálogo encantador entre a poetisa, seu colega e seu professor Luigi MorattiTudo isto é amplificado através da discussão direta com o público, num debate acalorado sobre a escola, sobre a agora incompreensível burocracia e sobre a realidade de bastidores que cada professor vive todos os dias.

O que realmente sabemos sobre a burocracia escolar? E o ponto de vista dos professores? E quanto ao desconforto do fracasso? E nota de dor? Sobre o compromisso com uma educação básica oculta que cabe aos professores, mas ninguém reconhece?

Estes são os principais temas Que o poeta denuncia“Mas isso só é possível com a poesia – admite – porque com a prosa pode ser mais facilmente atacada e criticada, Portanto, fico feliz em esconder uma quantidade infinita de amargura por trás das incríveis atuações dos personagens retóricos.“.

Na maioria dos casos – continua – a escola é vista apenas na perspectiva de um aluno cansado ou de um pai insatisfeito, mas ninguém pensa na visão que o professor realmente tem dentro de sua segunda casa, a casa que não o incentiva, não o encoraja. Ele não o apoia ou encoraja Assim ele acaba fazendo com que ele se sinta como Ícaro que, ao tentar voar mais alto, acaba caindo por conta de suas ações..

O debate continua e avança na mesma linha com muitos exemplos literários bastante relevantes: de Ovídio, a Dante, a Parini, e depois chegando a um exemplo focado e muito famoso de Berandelli: o riso amargo. Sim, porque é justamente sobre humor negro que Eva quer nos falar: Porque ela fala disso com um sorriso, zombando de si mesma e de suas reclamações, mas no final não consegue imaginar como o papel de professor, um dos papéis mais sensíveis pedagógica e emocionalmente, pode ser tão desvalorizado justamente por aqueles quem deveria encorajá-la.

“todos nós – Confesse emocionalmente Temos a memória de pelo menos um professor, alguém que nos amou apaixonadamente, que nos fez apaixonar pela literatura, pela poesia, pelo amor, pela justiça, que nos deu a verdade. Este é o exemplo de que precisamos, a luz que nos dá forças para seguir em frente mesmo nos lugares e momentos mais sombrios, quando não nos sentimos valorizados ou apreciados.. “É o amor ao conhecimento.”

Num mundo feito de mentiras, é bom nos alimentarmos dos nossos sonhos, e às vezes até nos enganarmos. Em momentos de frustração, todos temos um direito e um dever fundamental: não perder o controle. Esse controle só pode ser alcançado informando-nos, estudando, lendo e exercitando o grande dom que os poetas de confiança nos deixaram como legado.: fazendo literatura. Devemos brilhar – Como disse Pasolini – mesmo quando nos ensinam a não fazê-lo. Devemos afirmar, como afirmou Sêneca, acima de tudo que somos donos de nós mesmos e dos nossos sonhos; Porque, afinal, a missão da escola é precisamente esta: aprender a fazer da própria vida um tema de literatura.

Mas qual é a vantagem de escrever poesia então? Que mudanças um ato louvável como esse pode provocar na vida de um indivíduo? Muito provavelmente existe um grande exemplo que fará com que todo professor que ama sua profissão aqueça o coração e a alma:

“Não lemos e escrevemos poesia porque é legal: Lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana e a raça humana está cheia de emoções. Medicina, direito, economia e engenharia são profissões nobres e necessárias à nossa subsistência; Mas poesia, beleza, romance, amor, são essas coisas que nos mantêm vivos. (De “Sociedade dos Poetas Mortos” 1989)

mito

Era uma vez um país estranho

Onde os senhores eram maravilhosos,

Dos estudantes mantiveram suas mentes acesas,

Eles eram faróis para as pessoas do futuro.

Eles ganharam o respeito e apreço de todos

Quem foram os herdeiros do grande passado

E todos confiaram suas mentes a eles

Para seu filho que foi capaz de fazer isso

Para ficar mais forte, adquirir habilidades,

Torne-se um cidadão com mil valores.

Mas uma doença terrível conquistou os governantes

Para aqueles países distantes e estranhos:

Assim que todos os viajantes concordarem

Eles cuidaram de si mesmos, sem outras pretensões,

Sem se importar com o que é certo,

Eles tinham nojo do que era melhor.

A inveja (desprezo) que sentiam por cada criança,

Tudo tinha um espelho:

Progresso, o futuro, o mito da Atlântida…

O ideal deles não era outro senão Pinóquio!

E então eles agora são professores

Pedras desconfortáveis ​​para estes governantes:

Este último jurou vingar-se do primeiro.

Para tornar seu trabalho odioso,

Eles estão convencidos de mil fardos

Para desferir um golpe certeiro neles.

Para seguir em frente com esse plano maligno

Eles foram privados da compensação que merecem

Pensando que isso é um insulto para eles

Isso rapidamente tirará sua aptidão.

Mas a ganância que você tem

Desses governantes e suas almas

Ele não tinha acesso ao corpo docente

Ela continuou seu trabalho.

Todos os professores com uma missão sagrada

Eu segui esta tradição:

Moldando as mentes dos alunos

Lá na terra das grandes mentes.

Os governantes inteligentes são perturbados e derrotados

Então eles decidiram mudar de ambiente:

Eles amontoaram todo mundo em salas de aula no galinheiro

Dentro de edifícios que não eram escolas,

Debaixo da escada ou mesmo no sótão

As salas de aula eram feias e velhas.

O volume de ar estava baixo

A reposição de O2 virou uma farsa,

Então, da infecção e também da inflamação

Nem professores nem alunos ficaram imunes.

Então todos se adaptaram

E aqui começou a dolorosa provação

Logo os reinos aumentaram ao seu redor

Diferenças e divisões profundas.

Ainda não houve transferência de armas

O que os professores e professoras tinham em seus corações

Sua missão, sua missão

Ele os leva adiante com raiva.

Os árbitros mudaram, depois os horários.

Tempos foram tirados do professor

Isso interfere na raiva

Muitas outras atividades para majores

Eles fizeram tudo isso sob pretexto

Para dar formação ao aluno,

boa educação cívica,

E também para trabalhos preparatórios.

Floresceram projetos com nomes ridículos,

Atalhos improváveis ​​e tolos

Daí esta alternância de trabalho

Quem enganou todos eles no futuro.

Foi realizado com outra arma

Outro golpe para esses professores:

Burocracia, papéis, carimbos e assinaturas

Quem espalhará o terror nas escolas?

Eles fizeram uma promessa para aqueles que ficaram para trás

Recursos de advogados em Hail!

No entanto, o fundo não foi alcançado

Porque o relacionamento ainda era seguro

Entre os discípulos do mestre está intrigado

Isto é o que ele ensinou com paixão.

Mas eles impuseram uma barreira entre eles

Não há mais simpatia ou emoções,

Eles esvaziaram as lições do tesouro,

A realidade 3D está morta.

Reunião após reunião era a mesma coisa.

A liberdade de ensinar acabou

No aparente culto imposto naquela época

A brutalidade do espírito começou.

Eles feriram maliciosamente a excelência

Amor pela ciência e pelo conhecimento

Graças à terrível epidemia,

Ele ordenará a promoção de qualquer um.

E quando os alunos estão desaparecidos

Eles sentiram que faltava direção

Acusações foram feitas contra os professores

De todos esses governantes hipócritas:

“Os mestres não souberam motivar

Amor, cuidado, preocupação

Para estudantes sem paixão.

Toda a culpa foi rapidamente atribuída

De cortes malignos e má gestão

Para professores e sua preparação!

Eles foram então enviados para atualizá-lo

Para cursos com instrutores ousados,

dos seus professores menos instruídos,

Eles foram os atores da vingança!

A recuperação do verão foi pensada

Ao calor intenso e ao calor constante

Com o vírus sob comando, ele desapareceu

e animadores improvisados,

Dos consoles sociais!

Eu sei que parece um pesadelo, senhores,

Mas quero lembrar que é uma farsa

Uma história miserável inventada aqui

Da firmeza heróica da escola

Para um estranho país imaginado…

Desde em que país é conhecido

Eles nunca seguirão os professores

Neste caso e nesta exploração

Para trabalhar com muitos problemas?

Eva Battiloro