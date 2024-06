O que dizem as pesquisas mais recentes

Quanto nos custa o calor extremo? Muito, em termos vida humana (Basta pensar no massacre de peregrinos em Meca, no qual mais de mil foram mortos.) saúde (Aumenta a propagação de insetos, carrapatos e parasitas que transmitem doenças) e pobreza (As disparidades na saúde estão piorando.) Imagem retirada do relatório “The Lancet Countdown: Saúde e Mudanças Climáticas na Europa”publicado em Lanceta Saúde Pública: De 2003 a 2022, as mortes relacionadas com o calor aumentaram, em média, 17 mortes por 100 mil pessoas anualmente Na Europa, o aumento foi maior para as mulheres do que para os homens.

Calor extremo nos Estados Unidos da América E enquanto A Itália está dividida em duas partes (Tempestades – com danos – e temperaturas frias no norte e calor extremo no sul), Os Estados Unidos enfrentam um alerta de calor extremo para 100 milhões de pessoas O risco de cortes de energia é elevado devido ao número de aparelhos de ar condicionado em funcionamento. Sem falar nos incêndios. O Ministério da Saúde italiano foi ativado “Código de calor” na sala de emergência, ou seja, uma via preferencial para danos provocados pelo calor, e melhores cuidados domiciliários através das Uscar (unidades especiais de continuidade de cuidados regionais). O número de serviço público também está ativo 1500.

Mais nervoso e agressivo Mas as consequências do calor não se limitam aos problemas físicos (por exemplo, aumenta o risco de ataques cardíacos). Muitos estudos mostraram isso As altas temperaturas podem prejudicar as nossas capacidades cognitivas, tornando-nos irritáveis, agressivos, impulsivos e até mais aborrecidos.Ou seja, menos inteligente. Em 2016, um estudo de “campo” foi realizado nos Estados Unidos: Uma onda de calor atingiu Boston (média de 33 graus durante vários dias) Alguns investigadores da Universidade de Harvard, liderados por José Guillermo Cedeño Loran, aplicaram testes de matemática a 44 estudantes cinco dias antes da onda de calor, todos os dias durante a onda de calor e dois dias depois. O resultado: nos dias mais quentes Alunos em dormitórios sem ar condicionado tiveram desempenho muito pior nos testes Em comparação com estudantes que dormem com ar condicionado. READ Aqui está uma planta tropical refinada e elegante que pode promover relaxamento e aliviar o estresse

Resultados de testes cognitivos Vários outros estudos realizados em laboratório produziram resultados semelhantes aos obtidos por Cedeño: Os resultados dos testes cognitivos diminuem quando a temperatura na sala aumenta. Especificamente, alguns pesquisadores descobriram que um aumento de apenas quatro pontuações resultou numa diminuição média de 10% no desempenho em testes de memória, tempo de reação e funções executivas. Um fenômeno que também pode ser invocado Qualidade do sono, que é fortemente afetada pela temperatura noturna.

Pior desempenho R. olhou Jisung Park, economista da Universidade da Pensilvânia, analisou os resultados dos testes do ensino médio e descobriu que eles caíram 0,2% para cada grau mais alto de temperatura, de 70 graus para cima. Em outro estudo, Park descobriu que, Quanto mais dias com calor acima da média durante o ano letivo, pior é o desempenho dos alunos nas provas, principalmente quando o termômetro passa dos 26 graus.. O efeito é mais pronunciado para estudantes de baixos rendimentos e de minorias raciais, talvez porque são menos propensos a ter acesso a ar condicionado.

Aumenta a agressividade A ideia de sua existência A relação entre calor e agressão Nasceu de um simples fato estatístico: em dias de muito calor, há mais homicídios, agressões e episódios de violência doméstica. Não somente. Quando as temperaturas sobem, As pessoas são mais propensas a sentir ódio (Você pode ver isso, por exemplo, em comentários postados nas redes sociais) e Buzina enquanto dirige no trânsito. Um experimento realizado em 2019 mostrou que as pessoas que jogavam videogame se comportavam de forma mais agressiva no jogo se estivessem em uma sala quente do que em uma sala fria. READ Riscos microbiológicos, indicados pelo Ministério da Saúde

Recursos foram transferidos Kimberly Meidenbauer, psicóloga da Universidade Estadual de Washington, acredita que o aumento da agressão “reativa” pode estar ligado a…O efeito do calor na cognição, particularmente diminuição do autocontrole. “A tendência de agir sem pensar, ou a incapacidade de impedir-se de se comportar de determinada maneira, parecem ser aspectos afetados pelo calor.” Ele explicou para O jornal New York Times. Mas como pode o calor afetar as nossas capacidades cognitivas e emoções? Segundo alguns especialistas, Muitos “recursos” são desviados na tentativa de manter o corpo a uma temperatura aceitável. “Se o sangue e a glicose forem alocados às partes do cérebro que lidam com a termorregulação, é muito plausível que possa não sobrar o suficiente para algumas funções cognitivas superiores”, explica Medenbauer.

Encontrando soluções O mau humor também pode ser uma tábua de salvação: “Se você não consegue se acalmar, sua mente vai fazer você se sentir ainda mais desconfortável, de modo que a busca pelo que você precisa para sobreviver se torna uma atividade abrangente”. Morrison, neurologista da Oregon Health & Science University. Brevemente, Vai “atingir” o cérebro para garantir que o indivíduo enfrente o problema e encontre soluções. Isto não é impossível porque o que importa é a temperatura corporal (ajustável, por exemplo através de ar condicionado, ventiladores e chuveiros frios) e não a temperatura do ambiente externo.