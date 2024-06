Zucchero & co – marca de doçura. Laboratório Iridania nas Semanas Científicas de Torino

Depois de estrear no outono passado em A 21ª edição do Festival de Ciências de Gênova, o laboratório especial de publicação científica lúdico e educativo da Iridania chega às Semanas de Ciências de Torino, de 19 de junho a 19 de julho: uma interessante viagem pelos nutrientes, com especial atenção ao açúcar em todas as suas formas, compreender as suas origens e propriedades e dissipar os seus falsos mitos e saber incluí-lo na alimentação mais equilibrada e saudável.

Você sabia que os açúcares também são carboidratos como os encontrados no pão ou na massa? Mas quantos tipos diferentes de açúcar existem? Basta uma simples mudança na estrutura molecular e passamos, por exemplo, da glicose para a frutose e para uma função metabólica diferente. Então, o que torna a sacarose, o açúcar de mesa mais comum, especial?

Estas são algumas das questões que Será direcionado para “Zucchero & co – marca de doçura”laboratório O mundo tem que resolver isso Eridânia, Em colaboração com a Cooperativa Ossigeno e a Associazione CentroScienza Onlus,… em Semanas Científicas de Turim Destina-se a públicos de todas as idades, com especial enfoque nas gerações mais jovens.

O projeto “Açúcar e companhia.” Será apresentado ao público De 19 de junho a 19 de julho Estará dentro BIBLIOTECA AGROVET EM GROGLIASCO (Via Largo Paolo Braccini 2, Grugliasco – TO). A participação é gratuita Destina-se a colónias de verão pela manhã e a um público organizado em grupos à tarde (os grupos devem ser… Mínimo 10 pessoas e máximo 25). Para todos A reserva é obrigatória Ao enviar um e-mail para [email protected] (Para maiores informações: Telefone 0118394913 – WhatsApp 3756266090).

A colaboração nas Semanas da Ciência com o Departamento e a Biblioteca de Ciências Veterinárias representa uma opção para potenciar espaços de aprendizagem e inovação, em linha com estratégias de abertura à comunidade e à região. O objetivo comum é incentivar a disseminação do conhecimento, promover a saúde e o bem-estar e envolver ativamente a comunidade, com especial atenção aos jovens.

laboratório, Que estreou no outono passado em A 21ª edição do Festival de Ciências de Gênova com a participação de mais de 1.700 participantes, Está organizado da seguinte forma Uma viagem interessante pelos nutrientesCom especial atenção ao açúcar em todas as suas formas, para compreender as suas origens e características, e para dissipar falsos mitos através de divertidas atividades interativas. Entre flashcards, experiências sensoriais, experiências de física e testes divertidos, crianças, estudantes e entusiastas de todas as idades poderão descobrir As anedotas e curiosidades que caracterizam este doce ingredienteaprender Quais são as técnicas de produção? — E Como incluí-lo na dieta correta. Na verdade, um dos principais objetivos da iniciativa é aprender a discriminação Notícias falsas E uma notícia confiável, para que entendamos qual a melhor forma de escolher a alimentação mais balanceada e saudável, sem abrir mão de um pouco doçura.

“Após a maravilhosa experiência do Outono passado no Festival de Ciência de Génova, temos o prazer de apresentar novamente a iniciativa este ano, como parte de um evento importante como as Semanas de Ciência de Turim. – Ele anunciou Alessio Bruschetta, CEO da Eridania Itália – O nosso compromisso, como empresa, no domínio da alimentação responsável parte também da proximidade com os consumidores: este tipo de atividades lúdicas e educativas permite-nos sensibilizar um público diversificado de todas as idades através de procedimentos de divulgação científica capazes de dar uma base organizada para escolhas de consumo. Os consumidores estão cada vez mais interessados ​​e buscando mais informações sobre o produto

para comprar, e ainda mais se acabar na mesa. Portanto, é necessário informá-los adequadamente, acompanhá-los e ajudá-los a distinguir entre notícias falsas e notícias reais e confiáveis.”

“O futuro exige doçura”: Eridania cuida do amanhã 360 graus

A responsabilidade da Iridania pela nutrição adequada faz parte do compromisso global da empresa na busca deste Metas transversais de sustentabilidade corporativaDa embalagem ao transporte, do consumo de energia às iniciativas na área social.

A sustentabilidade da Iridania não deve ser entendida apenas do ponto de vista ambiental, mas é um elemento essencial em todas as atividades: aquelas que têm a ver com o meio ambiente, o território, mas também com a saúde e o bem-estar das pessoas. É precisamente neste conceito que reside a chave da campanha permanente que será lançada em 2022 “O futuro exige doçura”: Uma declaração do compromisso da Eridania e um apelo às pessoas para que cada uma faça a sua parte para melhorar o futuro do nosso planeta. Numa visão mais ampla de sustentabilidade, que não é apenas ambiental, mas também social e nutricionalEridania trabalha ao lado da empresa há 4 anos Cruz Vermelha Italiana Ajudar a fornecer apoio e assistência a pessoas que enfrentam dificuldades sociais e económicas e a famílias vulneráveis ​​e vulneráveis escolas primárias Com o programa “Na Escola da Doçura”, que tem como objetivo falar sobre educação nutricional e consumo responsável de açúcar.

