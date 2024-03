O homem ajuda o macaquinho a beber água: seu gesto de gratidão é comovente

Um homem ajudou um macaco a beber água e sua reação foi muito chocante. Sua inteligência é enorme

Eles parecem ter se tornado amigos em profunda harmonia, e cada vez que a câmera os filma consegue criar cenas muito tocantes. Um homem estava em contato constante com um macaco na natureza e gravou tudo e depois compartilhou online. Quem viu as diversas cenas postadas em seu perfil do Instagram ficou fascinado com a forma como o animal se comporta, o que mostra que ele possui uma inteligência imensa.

Em um dos muitos vídeos compartilhados, você pode ver como uma vez ele a ajudou a beber um pouco de água O gesto que ela fez foi dramático. Houve mais de 224.000 seguidores da conta @jcpieri que clicaram no botão curtir abaixo do clipe enviado para a mídia acima, enquanto quase 300 comentários mostraram como os usuários ficaram impressionados com essas fotos.

Ele é fotógrafo e diretor de Marselha, França. Para fazer suas adoradas gravações da natureza, ele usa modelos de câmeras da Lenovo e Canon, mas também uma GoPro. O chimpanzé se chama Chance e parece ter se apegado muito ao seu amigo humano.

O gesto do macaco para com o homem é incrível

Entre os diversos animais imortalizados, Chance é o protagonista indiscutível dos reels compartilhados por @jcpieri. Você pode ver muitos esboços interessantes entre os dois nesta conta do Instagram. Eles fazem parte da família Pan de mamíferos primatas, que inclui duas espécies distintas: bonobos, ou pigmeus, que são menores e normalmente vivem na República Democrática do Congo; O chimpanzé comum, que normalmente vive nas savanas úmidas e nas florestas tropicais da África Ocidental e Central.

Chance é um daqueles indivíduos resgatados por @papaye.international. Este último trabalha nos Camarões, numa tentativa de proteger e reabilitar chimpanzés órfãos, bem como vítimas de caça furtiva e tráfico, onde são apreendidos aos criminosos e depois entregues às autoridades competentes.

O fotógrafo pareceu se dar bem com Chance e ela mostrou o quanto o amava cuidando dela. Na verdade, diante de um pequeno riacho, ela segurou as mãos dele e tentou fazê-lo entender que deveria colocá-las para que pudesse coletar água. Quando ele entendeu o que tinha que fazer, Ele pega e o faz beber. Um gesto que nos faz compreender toda a inteligência deste primata, que parece não ter fala.