Meloni filmado na Europa sobre imigrantes. Rasgado com Visegrad

As pistas são boas e devem ser ditas desde já: Na política externa, o governo Meloni está fazendo o que pode (Observe que o resto não é suficiente). A semana passada, que terá uma nova etapa importante amanhã na Tunísia, é um bom exemplo. Enquanto o Presidente da República engessava os muitos golos que marcou nos últimos meses pela França – quente e cúmplice O abraço de Mattarella com Macron em frente a uma silhueta do Louvre é uma imagem poderosa – A primeira-ministra avançou sozinha e sem se poupar no dossier mais difícil: a imigração.

Depois de duas linhas: fui ou recebi os líderes dos dois países no Palazzo Chigi – Tunísia e Líbia – que, pela sua fragilidade interna, favorece o êxodo de grande número de imigrantes (queda de +156% nesta primeira parte do ano), ou seja, tem cuidado das fronteiras externas (as chamadas ” dimensão externa”) da Itália e da Europa porque «as imigrações devem ser reguladas na partida, não na chegada. Ao mesmo tempo, a lenta e desajeitada Europa teve de definir esta semana mais um episódio do plano de imigração e asilo: conquistar Dublin, garantir a redistribuição, entre compromisso e solidariedade, e encontrar uma solução para devolver quem não tem direito ficar. Organizar canais regulares de entrada para cobrir a forte demanda de mão de obra.

Desde 2013, a Europa tenta fazer a diferença Mas o veto cruzado sempre bloqueou até as tentativas de saída.

A Itália estava jogando um jogo muito sensível: No entanto, um governo de direita aliado na Europa à Polônia, Hungria e outros estados soberanos do grupo de Visegrado que sempre entendeu a solução do problema apenas levantando os muros. Com um traço duplo, talvez insincero ou não, Meloni teve a coragem de não seguir seus aliados europeus, manteve sua posição e conseguiu um acordo de princípio entre a maioria dos 27 que pela primeira vez parece estar se movendo pela direita. direção. É claro que ainda há um longo caminho a percorrer e os tempos não são imediatos para ver o ponto de virada proposto pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, com seu Plano de Migração e Asilo.

Os próximos seis meses, com a presidência espanhola, um país fronteiriço marítimo da Europa a viver pressões migratórias como a Itália, terão de definir e concretizar decisões. Se tentarmos observar de cima, tendo formalizado que o Mediterrâneo é a fronteira europeia, Tornar a Tunísia e a Líbia o arquivo principal em Bruxelas (Sunday Meloni vai para a Tunísia com Von der Leyen e Rutte para garantir que o dinheiro passe, o que o FMI não faz), tendo sitiado a maioria dos países da UE para revisar as regras de asilo e residência (e tendo seus aliados históricos o deixarem ao seu destino) são as três melhores coisas que ele já foi. Giorgia Meloni pode fazer isso. Como se tivesse ouvido, pelo menos em parte, a sempre longa e profunda entrevista concedida à Repubblica pelo ex-Primeiro-Ministro e Presidente do Tribunal Constitucional, Giuliano Amato: “Melloni abandona a deriva anti-UE e rompe com Orbán”.

texto do meio sobre a Carta de Imigração e Refugiados A noite de quinta-feira foi aprovada pelos 27 ministros do interior (excluindo quatro) dois diretores principais: a presidente sueca do Conselho, Maria Malmer Steinergaard e a comissária europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson. Duas mulheres, é bom ressaltar. O Ministro do Interior italiano tem a vantagem de aceitar uma longa série de mudanças no texto inicial. “Primeiramente – Conforme explicado por Matteo Piantedosi A Itália viu os acordos de reassentamento com países terceiros (que protegem os direitos civis) reconhecidos e impediu que alguns países europeus escapassem ao fornecer fundos aos países que chegaram primeiro para administrar os migrantes. Nunca seremos um campo de refugiados na frente sul da Europa.” O texto aprovado constitui a posição comum do Conselho da União Europeia que terá agora de negociar com o Parlamento Europeu para chegar a um texto final para os dois novos regulamentos, um sobre procedimentos de asilo (abril) e outro sobre gestão de asilo e migração (AMR).

Em uma palavra, antes de tudo, um mecanismo é criado “solidariedade obrigatória” Em que os Estados membros devem optar por aceitar a transferência de uma parcela dos solicitantes de asilo em seu território (varia para cada país, dependendo do PIB e da população) que chegaram aos países de primeira entrada, ou, em vez disso, fazem uma contribuição financeira de € 20.000 para cada migrante prospectivo não reassentado. O dinheiro não irá para os países de primeira entrada, mas para um fundo comum da UE que administrará acordos e investimentos com os países de origem e trânsito dos migrantes. O segundo ponto principal está relacionado com o reforço dos controlos nas fronteiras externas.

Os estados terão a primeira entrada Registre todos os imigrantes ilegais que chegam dentro de 24 horase eles terão então 12 semanas para o procedimento de asilo E Mais 12 semanas para realizar o retorno dos imigrantes rejeitados. Como a Itália será capaz de respeitar esses tempos é desconhecido. Este é o buraco negro da Convenção. Juntamente com países terceiros e não pertencentes à UE que assumirão a responsabilidade, paga, de cuidar dos migrantes. Muitos turcos ao sul do Mediterrâneo. Poderia fazer melhor. Você tem que começar em algum lugar.