Luis Figo, Bola de Ouro entre Real e Barcelona, ​​​​mas o Inter sempre em seu coração

Jogo Lisboa, Barcelona, ​​​​Real Madrid e Inter. Uma Taça de Portugal, três Supertaças de Espanha, duas Taças do Rei, quatro Campeonatos de Espanha, três Supertaças de Itália, uma Taça de Itália, quatro Scudetti, uma Taça das Taças, duas Supertaças da Europa, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental. Isso, no que diz respeito às camisas e palmas das mãos, é um negócio Luís FigoCompletando o seu portefólio pessoal com a Bola de Ouro de 2000, o antigo extremo português ganhou tudo o que há para ganhar, vestindo as camisolas de duas das principais equipas de Espanha, juntando-se aos amargos rivais Blancos no verão de 2000 com o malfadado Blaugrana, e fez 127 jogos pela seleção de Portugal, terminou a carreira em Itália não esquecendo de disputar jogos e marcar 32 golos. Ele é considerado por muitos como um dos maiores alas da história do futebol e sempre foi capaz de fazer a diferença em qualquer liga em Portugal, Espanha e até Itália. No total, Figo fez 797 jogos e marcou 132 golos na carreira, começando no Sporting em 1989 e chegando ao Inter em 2009. Hoje o português completa 50 anos.

Giancarlo Galdiolo, Enner Valencia e José Ignacio Castillo também nasceram hoje.