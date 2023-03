Kiev, “A paz a qualquer custo é uma ilusão” – Mundo

“Nenhum outro país quer a paz mais do que a Ucrânia. Mas a paz a qualquer custo é uma ilusão. O povo ucraniano aceitará a paz apenas se ela garantir a cessação completa da agressão russa, a retirada completa das forças russas do território ucraniano e a restauração do integridade territorial de nosso estado dentro de fronteiras reconhecidas internacionalmente”, disse ele. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba falando em um evento sobre a guerra em seu país ligada à segunda cúpula (virtual) de democracia que Joe Biden queria.

“Quero ser claro, a Rússia deve se retirar de cada metro quadrado do território ucraniano. Não deve haver má interpretação disso.”

O que implica a palavra retirada”, acrescentou Kuleba, que substituiu o presidente Zelensky, que estava ocupado visitando uma área na linha de frente do conflito. Embora a Rússia pretenda destruir a Ucrânia – continuou – a sua agressão não diz respeito apenas à Ucrânia. . A Rússia também visa destruir a ordem mundial baseada no direito internacional e na Carta das Nações Unidas. Nossos filhos e filhas não apenas lutaram pelo futuro, mas também defenderam nossos valores democráticos compartilhados à custa de suas vidas. Nesta luta, estamos defendendo

Todo o mundo democrático.

De sua parte, Vitaly Barabash, chefe da administração militar da cidade, disse ao Guardian que a cidade ucraniana de Avdiivka “está à beira de

Apagada da face da terra” pelo intenso bombardeio russo. As forças russas obtiveram recentemente ganhos incrementais nos flancos de Avdiivka, e os militares ucranianos disseram na semana passada que a cidade poderia se tornar uma “segunda Pakhmut”. Cerca de 2.000 civis permanecem em Avdiivka , uma cidade na região de Donetsk cerca de 90 quilômetros a sudoeste da cidade sitiada de Bakhmut, segundo autoridades. A cidade tinha uma população pré-guerra de mais de 30.000. A partir de domingo, os serviços públicos nas cidades começarão a fechar todas as áreas hoje. Mais e mais áreas estão sendo bombardeadas e destruídas”, disse Barabash.

Moscou continua a protestar contra o envio de armas para a Ucrânia pelos países ocidentais. O Ministério da Defesa da Rússia disse que derrubou um míssil GLSDB dos EUA, na primeira confirmação de entrega de munições à Ucrânia, que considera crucial para seu próximo contra-ataque. “A defesa antiaérea derrubou 18 mísseis HIMARS e um míssil GLSDB”, disse o ministério em seu comunicado diário sobre as bombas de 150 quilômetros de alcance prometidas pelos Estados Unidos a Kiev.

No início de fevereiro.

Além disso, o Ministério da Defesa em Lisboa informou a Portugal que os três tanques Leopard 2 prometidos por Portugal já se encontram no território da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia denunciado que a Alemanha está assumindo um papel ativo no “bombeio de armas para a Ucrânia” e que isso “aumenta sua participação direta e indireta no conflito”, após a entrega de 18 Leopard 2s às forças armadas em Kiev.

agencia ansa Cerca de dois meses após a decisão do governo federal em Berlim, 18 soldados alemães do Leopard 2 chegaram à Ucrânia. Escrito por Der Spiegel.

Pela manhã, o ministro da Defesa de Moscou anunciou que a Rússia havia realizado um teste de mísseis antinavio no Mar do Japão. O ministério disse que duas unidades navais lançaram um ataque de míssil simulado em um falso navio de guerra inimigo a cerca de 100 quilômetros de distância. Ele enfatizou que o alvo foi atingido com sucesso por dois mísseis “Mosket”. O Moskit é um míssil de cruzeiro supersônico antinavio com capacidade de ogivas convencionais e nucleares.

Rússia testa mísseis antinavio Moskit no Mar do Japão





Explosões e incêndios ocorreram em Kiev ontem à noite, devido a um ataque de um drone russo. O anúncio foi feito pelas autoridades locais, de acordo com o jornal Kiev Independent. A Administração Militar da capital da Ucrânia, Oblast, anunciou que abateu todos os drones usados ​​pelas forças de Moscou para o ataque, que ocorreu após as 22h, horário local (21h na Itália), e os bombeiros intervieram nos distritos de Svyatoshynskyi e Obolonskyi de Kiev. O prefeito Vitali Klitschko afirmou que não houve vítimas ou vítimas.