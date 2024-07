Giovanna Civitello, seu comentário duro chegou ao ar: “Não adianta” | Clerici decidiu

Giovanna Civitello continuará presente em Is It Always Midday? O comentário de que é inútil poderia fornecer a resposta.

Por alguns anos Giovanna Civitello Ele faz parte do elenco É sempre meio-diao programa de culinária muito querido da amada Antonella Clerici.

Ao contrário de outros hóspedes regulares, eles são bastante atenciosos Não cozinhaEsclarecer os pratos preparados e aconselhar.

esposa Amadeus Liderando a coluna Ele se vira e vai, que acompanha os espectadores por toda a Itália em uma viagem gastronômica e vinícola para descobrir os melhores festivais culinários. De vez em quando ele é um estudante Daniele Bersegani, Ele experimenta o fogão.

Mas agora que o programa das habituais férias de verão terminou, nos perguntamos se isso é mesmo possível Giovanna Civitello Ele será confirmado para a próxima temporada. Comentar sobre sua futilidade não é um bom presságio. Haverá ou não?

Giovanna Civitello: Comentário duro

A 4ª temporada terminou agora É sempre meio-dia, Como sempre, o dono da casa Antonella ClericiEle fez seu discurso de despedida. A emissora queria que todos se lembrassem, inclusive os ausentes Lorenzo Biagiarellique não faz mais parte da equipe após o ocorrido com o dono do restaurante de Lodi que se suicidou.

Ele disse: Era uma leiTem sido uma temporada muito intensa. Gostaria de agradecer ao público que nos acompanhou com tanto carinho, a todos os frequentadores daqui e a todos os chefs que me receberam esta semana. Quero agradecer a mais alguém que não está aqui conosco Lorenzo Biagiarelli“Que foi uma parte importante do programa. Esteve connosco durante quatro anos e nunca o esqueceremos. Adeus Lorenzo, obrigado por tudo.”

Haverá uma reconfirmação?

Se alguém tem certeza de que não retornará, pelo menos por enquanto, por outro lado há uma grande incerteza sobre ele. Giovanna Civitello, cujo papel é um tanto marginal em comparação com os outros heróis É sempre meio-dia. Acima de tudo, o que suscita dúvidas é a veracidade desta Amadeus Ray saiu para se mudar para novembro. Todos se perguntam se sua esposa o seguirá.

O comentário da mulher não passou despercebido: “Não quero mais ver a galinha com Persegani indo embora com o marido e o inútil Civitello desaparecendo de Ray.” Mas, felizmente, essas não são as palavras duras de Antonella Clerici, mas sim as palavras de alguns usuários do perfil do programa. Mas parece que eles terão que renunciar: Giovanna Civitello Ele retornará em setembro, conforme relatado pelo Il Messaggero.