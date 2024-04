Foligno, ontem caiu a cortina do 13º “Festival de Ciência e Filosofia”.

A viagem começou no Salão San Domenico de Foligno que permitirá ao grande público durante quatro dias vivenciar importantes experiências de conhecimento e descoberta.

Foligno, 12 de abril de 2024 – Arca “Festival de Ciência e Filosofia”que atravessará o Mar Mediterrâneo até domingo, 14 de abril, para acompanhar jovens e adultos numa viagem à história do passado, para conhecer o presente e descobrir o futuro.

A abertura da 13ª edição abriu oficialmente a sessão 140 conferências Que coincidirá com os quatro dias do evento que se unirá, pelo segundo ano, em nome da cultura As cidades de Foligno e Fabriano. Na presença de autoridades e instituições locais e nacionais, realizou-se a cerimónia de abertura, apresentada pelo jornalista Mauro Silvestri, e acompanhada pela leitura de Enrico Sciamana do décimo sexto canto do Inferno da Divina Comédia e pela actuação de alunos do Instituto Foligno 5, que nesta ocasião apresentou ao público na sala Foligno a canção “Mediterraneo”, sob a supervisão da professora Mariela Battistelli.

Intervenções

Na cerimónia de abertura intervieram, cumprimentando institucionalmente: Diretor do Laboratório de Ciências Experimentais, Pierluigi MingarelliVice-prefeito de Foligno, Ricardo MeloniConsultor de Eficiência e Produtividade na Fabriano, Francesca PisaniPresidente da Fundação Casa di Risparmio di Foligno, Mônica SassiPresidente do Rotary Club Fabriano, Alessandro StellotiChefe do Laboratório de Ciências Experimentais, Maurício Renzini.

Pierluigi Mingarelli, Diretor do Laboratório de Ciências Experimentais – “Gostaria de agradecer ao Laboratório de Ciências Experimentais, por meio de seu responsável, professor Maurizio Renzini, pela oportunidade que tivemos nos últimos anos de propor uma reflexão sobre o significado da ciência e sua relação com o desenvolvimento intelectual do mundo. Individualmente Agradeço também às instituições, aos voluntários e a todos os jovens que contribuíram para a realização deste festival. Devemos estar orgulhosos desta celebração.

Foi um ano de trabalho bastante intenso, que empreendemos com o incentivo do empenho das crianças e das muitas instituições que nos apoiaram no que significa fazer parte do processo de crescimento cultural, e ao qual, como mencionado, muitos fatos contribuíram. É uma das muitas Cúrias Episcopais de Foligno com as quais iniciamos uma estreita relação para implementar projetos de desenvolvimento baseados na civilização e na espiritualidade. Gostaríamos de fazê-lo na esperança de atender ao pedido que hoje nos foi feito pelos nossos alunos, representados por Cristiano Lucidi (que, junto com outros 12 alunos de Foligno e Fabriano, trabalhou na criação da parte descritiva do folheto do festival) que é promover a paz.”

Riccardo Meloni, vice-prefeito de Foligno – “É uma grande honra e prazer para a nossa cidade e para a administração municipal acolher o Festival de Ciência e Filosofia, um evento que certamente representa uma pena no chapéu de Foligno e de toda a Úmbria, tendo em conta também o prestígio alcançado em nível nacional e nacional.” Nível internacional. Durante estes quatro dias, Foligno estará no centro da discussão mundial sobre o Mediterrâneo e, graças ao festival, colocámo-nos no centro da cena nacional e internacional. A administração municipal sempre deu todo o apoio a esta festa, que nunca acalmou, nem durante a pandemia, e que conseguiu renascer como uma fénix. Como gestão, fornecemos os locais mais bonitos que temos e não poderíamos estar mais satisfeitos com a escolha de expandir este evento para a área vizinha de Marche.”

Francesca Pisani, Conselheira de Eficiência e Produtividade, Município de Fabriano – “O Mediterrâneo oferece-nos uma importante oportunidade de comparar diferentes realidades, e esta comparação permite-nos sair da crise que vivemos, uma das muitas crises com que tivemos de lidar. Por isso, saudamos iniciativas como este festival, onde todos podem dar a sua contribuição.” “No crescimento da consciência e do conhecimento, elementos que nos dão a oportunidade de construir relações pacíficas, de nos conhecermos, de encontrar ideias para enfrentar momentos de dificuldade e de criar um novo futuro.”

Monica Sassi, Presidente da Fundação Casa di Risparmio di Foligno – “O Mediterrâneo é um centro de desafios que dizem respeito a todos, como o clima e as migrações, os conflitos e o comércio, a centralidade geopolítica e económica. Desafios para os quais é necessário colocar o ser humano no centro, lutar pela paz, proteger o planeta, para garantir a prosperidade e promover o respeito, a dignidade e os direitos fundamentais.” Para cada indivíduo, esforçar-se para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, garantindo o direito universal à saúde e proporcionando oportunidades de emprego para grupos desfavorecidos. Estas linhas estratégicas reflectem as dos nossos instituições e são os principais objectivos das nossas intervenções. Mas o conhecimento, como aprendizagem contínua e fortalecimento da cultura, é também para nós um objectivo prioritário, “que hoje atinge um máximo histórico, o que é expresso nos interessantes relatórios do ilustres convidados do festival. Não é por acaso que a Fundação Cassa di Risparmio di Foligno apoia e promove este evento desde a sua primeira edição.”

Alessandro Stelloti, presidente do Rotary Club Fabriano – “Estamos orgulhosos e gratos por termos estado envolvidos na organização deste festival, um evento com um profundo impacto cultural no nosso território. No ano passado, o primeiro para nós, o festival foi um grande sucesso em Fabriano, por isso queríamos repeti-lo, aumentando o número de reuniões, bem como a sua duração. Agradeço ao Laboratório de Ciências Experimentais de Foligno que agradece esta oportunidade e a todos os voluntários, esperando que esta parceria continue no futuro.”

Maurizio Renzini, Chefe do Laboratório de Ciências Experimentais de Foligno – “Ao longo dos anos, o Festival recebeu um consenso público entusiasmante e o apoio de organismos de investigação de prestígio. É o resultado de um trabalho complexo e rigoroso que visa satisfazer as necessidades de conhecimento e abordar questões relevantes. A conferência deste ano abordará questões sociais, religiosas e científicas fundamentais. aspectos filosóficos do futuro da Europa e do mundo. Como Presidente, sinto-me no dever de agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização deste evento, que se estendeu a todas as partes do território, incluindo a região de Marche. O Festival de Ciência e A Filosofia, enquanto evento cultural de dimensão nacional, e o Laboratório de Ciências Experimentais como local diferenciador de formação científica, devem continuar a ser um ponto de referência e de prestígio para o nosso território “Não pode faltar o apoio necessário das instituições para um futuro desenvolvimento estrutural que garante continuidade.”

Depois de concluída a parte das palavras e saudações institucionais, entramos então no coração da edição de 2023 do evento com uma conferência intitulada “O Pacto de Florença”, que testemunhou uma intervenção do Presidente da Bienal de Veneza, Pietrangelo Buttafuoco (Transmissão ao vivo), Presidente da Fundação Giorgio La Pera, Patrícia GiuntiPrefeito de Florença, Dário NardellaArcebispo de Bari Bitonto, Mons. Giuseppe Satrianofilósofo da ciência Silvano Tagliagambi Diretor da Fundação Monte Brama na Sardenha, Giorgio Moro. Oito, na íntegra, os encontros que marcaram o primeiro dia do “Festival de Ciência e Filosofia”, que encerrou a conferência”Desafios da medicina do futuro: quem'“Inteligência Artificial para Cirurgia Minimamente Invasiva” Com alto-falantes Gianvito Martino e Pierpaolo Sillerirespectivamente, Vice-Reitor de Pesquisa e Missão III e Vice-Reitor de Ensino da Universidade Vita – Salute San Rafael.

Programa de sexta-feira em Foligno – Até 49 conferências estão programadas para serem realizadas Para o segundo dia do festival, sexta-feira, 12 de abril, que abrirá às 9h30 com os primeiros encontros designados para as escolas. Dezenove, em especial, dedicados aos estudantes, seguidos à tarde por 30 eventos dedicados e abertos ao público em geral. Entre os palestrantes que falarão no segundo dia do evento está o Diretor de Pesquisa do Instituto Nacional de Astrofísica, Patrícia CaraveoEspecialista em doenças infecciosas Massimo GalliDiretor do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas, Carlos BontempoAstrofísico e Chefe do Departamento de Aviação Humana e Experimentos Científicos da Agência Espacial Italiana, Bárbara NegriSecretário Nacional da Cicap, Massimo Polidorojornalista científico Claudia Di Giorgiobiofísico Alberto Diaspero Co-coordenadora do Fórum Desigualdade e Diversidade, Fabrício Barcelona. E novamente um jornalista científico Piero Bianucciinvestigador da Universidade da Corunha, Glória Maria González Fortespresidente da Fundação Gympie, Nino Cartabellota Por fim, o teólogo Vito Mancuso.

Programa de sexta-feira em Fabriano – No entanto, no que diz respeito à cidade de Fabriano, sexta-feira, 12 de abril, será, de facto, o dia da inauguração com abertura marcada para as 9 horas no teatro “Gentio”. Há cinco conferências de audiência na agenda Para o primeiro dia do evento, que eles verão na vida real Umberto Bottazziniex-professor de história da matemática na Universidade de Milão, filósofo da ciência e representante científico do festival, Silvano TagliagambiProfessor no Instituto de Estudos Económicos de Veneza. Natalino ValentiniProfessor de Engenharia Elétrica na Politécnica de Milão, Francesco GrimacchiaE também na cidade de Marche Teólogo Vito Mancuso. No entanto, existem dois designados para escolas.

uma experiência – Começando de Sexta-feira, 12 de abrilAlém de, Serão iniciadas as atividades laboratoriais “Experimenta”., o contêiner cultural desenhado e supervisionado por Corrado Morisi. Quinze iniciativas foram planejadas em Foligno durante os quatro dias e sediadas no Palácio Brunetti Candiotti; Quatro, porém, serão realizadas em Fabriano e terão como cenário a biblioteca municipal. Mais uma vez, como esperado, foram organizados muitos eventos e iniciativas paralelas, graças à valiosa sinergia com as inúmeras associações que operam na região.

Programa do 13º “Festival de Ciência e Filosofia” com os Sultões no site www.festascienzafilosofia.it.

O “Festival de Ciência e Filosofia” é promovido e organizado pela Laboratório de Ciências Experimentais em Foligno ODF E de Rotary Club FabrianoEm cooperação com O Município de Foligno, a Região da Úmbria, o Município de Fabriano, a Região de Marche e a Associação Reflexões OICOS.

