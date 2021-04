Fitbit Luxe, um rastreador de condicionamento físico voltado para a saúde premium, apresenta

Durante um curto evento online estritamente Fitbit Pé Luxo, Uma pulseira inteligente da moda projetada para entusiastas do fitness e para aqueles que desejam tentar levar um estilo de vida mais saudável, em um esforço para se concentrar no bem-estar geral. Fitbit Lux Na verdade, foi pensado para ser um aliado na gestão do estresse, do descanso e das atividades, com conselhos personalizados para viver melhor.

Um parceiro para a saúde

Fitbit Lux Portanto, é um parceiro para usá-lo dia e noite para coletar e analisar totalmente todos os seus dados relacionados à saúde, graças a um teste gratuito (seis meses) do Fitbit Premium, que oferece uma análise de métricas muito aprofundada. Equipado com tela colorida e bateria que garante cinco dias de independência, o novo rastreador fitness é altamente focado no controle do estresse.

A pandemia associada ao COVID-19 trouxe efeitos físicos e mentais a uma grande parte da população mundial e nunca é importante ter as ferramentas para controlar a ansiedade. obrigado pelo Pontos de gerenciamento de estresseDisponível em todos os dispositivos de frequência cardíaca Fitbit, você pode obter uma avaliação diária para entender como seu corpo está respondendo ao estresse

Com o Fitbit Premium, você pode aprender sobre seus esforços e respostas, por meio de 200 sessões de relaxamento e uma longa série de exercícios, para levar o poder da consciência a muitas situações da vida real. Assim, você poderá saber a frequência respiratória, a flutuação da frequência cardíaca, a frequência cardíaca em repouso e a temperatura da pele e, com a próxima atualização do software, também será capaz de saber a saturação de oxigênio no sangue (SpO2).

Por outro lado, o escore de sono, também com o auxílio de lembretes, auxilia o usuário a estabelecer uma rotina regular para melhorar a qualidade de seu descanso. Entre as ferramentas de bem-estar encontramos a possibilidade de registrar os alimentos consumidos, o nível de hidratação, o peso e monitorar o ciclo feminino.

São mais de 20 atividades esportivas que podem ser rastreadas, mesmo as ao ar livre, contando com o GPS do seu smartphone, para que você saiba exatamente a distância percorrida e o percurso percorrido. Mais uma vez, novas faixas estão se abrindo para os usuários premium, com mais de 200 exercícios guiados por áudio e vídeo, endossados ​​por muitas marcas da moda.

Funções inteligentes

Ser uma banda inteligente Fitbit Lux Ele não negligencia funções inteligentes, como alarmes, cronômetros e cronômetros, mas também apaga notificações de seu smartphone e lembretes. E nos momentos mais movimentados do dia, você pode ativar o modo Não perturbe, que o ajuda a manter o foco.

O Smart Band é compatível com dispositivos Android e iOS e, graças à compatibilidade com o Google Fast Pair, permite que você se conecte a um smartphone quase que instantaneamente.

O Fitbit também cuidou do visual, com linhas suaves inspiradas no corpo humano, com acabamento brilhante na caixa de aço inoxidável, para um efeito final que lembra muito o efeito joia artesanal. Para quem procura um look elegante, nasceu o Fitbit Luxe Special Edition, criado em colaboração com a marca GeorganaBracelete Parker Link em aço dourado claro. Uma vasta gama de alças, facilmente substituíveis, para adaptar a gama smart a qualquer ocasião, desde desporto a eventos importantes.

Fitbit Luxe está sendo reservado na loja oficial e em grandes varejistas, com disponibilidade prevista para a primavera. O preço de venda é fixado em € 149,99, com avaliação gratuita premium do Fitbit por seis meses. O serviço premium estará disponível por 8,99 € por mês ou 79,99 € por ano.

O preço dos acessórios vai variar de 19,99 a 99,99 euros, enquanto o Fitbit Luxe Special Edition, disponível a partir de junho, vai custar 199,99 euros.