FF, a União Europeia tem uma lei que não se baseia na ciência

Hoje, no momento em que o Secretário-Geral das Nações Unidas divulga o preocupante relatório da Organização Meteorológica Mundial sobre o “Estado do Clima Global”, a União Européia está prestes a finalizar a legislação climática. das negociações entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho Europeu terá lugar amanhã “. Então, em um memorando de ativistas na sexta-feira para a Future Italia.





“A Lei do Clima definirá as políticas climáticas para os próximos anos e décadas, a última das quais antes da finalização do orçamento de carbono. Segundo o IPCC, no momento da publicação, um orçamento de carbono que dá à humanidade 66% de chance de ficar nele “alcançará um aquecimento local de + 1,5 graus Celsius em 6 anos e 8 meses, se os níveis de emissões permanecerem no ritmo atual”, lembram.

Os pontos críticos para as negociações são “a meta de reduzir as emissões até 2030, utilizando o orçamento de carbono, e estabelecer um Conselho Europeu do Clima, um organismo científico independente em potencial que avalia e aconselha políticas sobre ação climática. A comissão propôs uma redução líquida de emissões de 55% até 2030. O Parlamento considera isto insuficiente e afirma que se trata de uma diminuição real de 52,8%, mas estas percentagens referem-se aos níveis de emissões de 1990 e não aos níveis pré-industriais, partindo do princípio que a União Europeia atingiu o seu pico de emissões há trinta anos.

O Parlamento propôs a introdução de um “orçamento de carbono indicando o montante de” despesas “, em termos de emissões de gases de efeito estufa, que permanece disponível para os 27 países da União Europeia. Nesta proposta, o orçamento de carbono deve ser o guia para a definição de metas climáticas , com início em 2015. 2030. Por outro lado, o Conselho e a Comissão concordam em utilizá-lo apenas a partir de 2040.

“Acreditamos que esta é uma das ferramentas mais valiosas na luta contra a crise climática”, escreveram ativistas do Friday for Future de todo o mundo em uma carta dirigida a Timmermans, o Comissário Europeu para o Acordo Verde.

Na carta, o movimento afirma: “Os ativistas alertam que estabelecer metas sem considerar o orçamento para emissões residuais significa tomar decisões sem levar em conta a ciência do clima. Desde o início das negociações, a comunidade científica e a sociedade civil têm pressionado os políticos a chegarem a um acordo sobre emissões reais, uma meta de pelo menos 65%, senão 80% até 2030. Uma meta mais ambiciosa não só beneficiaria o planeta e as pessoas que vivem nas regiões mais vulneráveis, mas também reduziria a necessidade de medidas mais drásticas no futuro . ”