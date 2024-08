Fique de olho no céu esta noite, haverá uma super lua de esturjão. Veja como e quando observá-lo « 3B Meteo

Tempo de leitura

Esta noite é uma lua gigante de esturjão

A primeira superlua de 2024 chegará E será incrível Para aqueles que poderão apreciá-lo, naturalmente nos referimos a Condições do céu O que em muitos casos se deve a Mau tempo Eles poderiam ser nublado Ou muito nublado (aqui você pode ver o tempo na sua região). Lua cheia em agosto Foi nomeado pelos nativos americanos Esturjão lunar Porque nesta época do ano peixes deliciosos são capturados com mais facilidade. Então esta noite será a mesma Esturjão da super lua.

o exibições Começará em horários ligeiramente diferentes dependendo das regiões: 19h52 (Lichia(20h17)Roma(20h26)Cagliari(20h07)Palermo(20h44)Turim). Nosso satélite subirá Quase exatamente a leste Por volta da meia-noite, estará muito claro e o disco luminoso parecerá quase maior que o normal. 9% por causa de Menor distância do solo (360,184 km). Será das 5h às 5h30. Para quem não consegue ver, Não se preocupeHaverá outro muito em breve, exatamente em um mês 18 de setembro Será mais bonito do que esta noite.

