O verão é a melhor época para olhar as estrelas Agosto é o mês mais lucrativo entre estrelas cadentes, constelações e Via Láctea – Imagem – CUENEWS

As noites de verão, entre estrelas cadentes e passeios românticos na praia, são perfeitas para observar o céu estrelado.

o Horóscoposalguns bem conhecidos e outros menos conhecidos, fornecem um ótimo guia para os observadores do céu no verão. Por exemplo, planejar uma observação com a ajuda de aplicativos de planetário como o Stellarium permite comparar constelações virtuais com reais. lá estrela polarÉ o ponto fixo em torno do qual todo o céu gira devido à rotação da Terra, e é o ponto de referência a partir do qual qualquer exploração celestial pode ser iniciada.

Para encontrar a Estrela do Norte, você deve começar de Ursa Maiorparte da constelaçãoUrsa Maior. Segundo a lenda, uma ninfa Calisto Ela se transformou em urso por causa do ciúme de Juno. Unindo as duas estrelas da Ursa Maior opostas ao leme e aumentando a distância entre elas em cerca de cinco vezes, chegamos à Polaris. A partir daqui você pode reconstruir a forma Ursa MenorQue coincide com a Ursa Menor.

Continuando pela Estrela do Norte, você pode enfrentá-lo Arturuma das estrelas mais brilhantes do céu. Arcturus é a estrela principal da constelação sapato“O Arado” leva o nome da palavra grega “Arktoros”, que significa guardião de ursos. Este lendário guardião me calunia Cães de caçaduas pequenas estrelas, enfrentando a Ursa Maior para mantê-la afastada.

Circundando a constelação da Ursa Menor DragãoÉ uma forma longa com um formato trapezoidal de estrelas representando sua cabeça. Dragão Ladon Ele defendeu as Maçãs Douradas das Hespérides e foi morto por Hércules em um de seus famosos trabalhos. Ao lado da constelação Draco Hérculesque segundo a lenda esmaga a cabeça do dragão, é um dos maiores no céu de verão.

Estrelas e constelações: um mapa celestial

Perto de Hércules, existe um arco de sete estrelas formando Corona Borealuma pequena mas magnífica constelação representando a coroa que ele apresentou Dionísio para Ariadne. Visível no Hemisfério Norte, esta constelação acrescenta um toque de beleza e mistério ao céu de verão.

Nas noites de verão, uma das estrelas mais brilhantes que você pode ver é… Vegaa estrela principal da constelação Lira. Vega é um dos vértices do Triângulo do Verão e está localizado exatamente no seu pico nas noites de agosto. Seu brilho intenso facilita o reconhecimento na constelação de Lyra, formada por um paralelogramo de estrelas brilhantes.

A Via Láctea e o Triângulo do Verão

Outro ápice do Triângulo do Verão é DenebEle está localizado ligeiramente a nordeste de Vega. “A cauda”, que significa “cauda” em árabe, representa a cauda de uma constelação Cisne. Esta constelação que se estende como uma grande cruz no céu está associada à lenda de Júpiter se transformando em cisne para seduzir Leda.

O terceiro vértice do Triângulo do Verão é… águiaQue está localizado a sudeste. A águia é a estrela principal da constelaçãoáguiaQue na cultura babilônica representa o guardião dos raios de Júpiter. Ao sul, você pode ver uma cauda o escorpiãocom a estrela Antares Ele está localizado logo abaixo da ponta da cauda. Esta constelação representa o animal enviado para matar Orion.