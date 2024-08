Baterias Tesla, tanques Toyota Mirai e a receita da bomba ‘drone’ no conflito Rússia-Ucrânia

Muitas vezes, termos que parecem completamente inadequados são usados ​​no setor automotivo e são usados ​​principalmente para enfatizar, muitas vezes de natureza comercial e de marketing, produtos com impacto, beleza ou poder.

Por exemplo, às vezes se diz que um carro é na verdade um carro bombaTalvez para enfatizar qualidades em termos de desempenho na estrada ou talvez personalidade Estética verdadeiramente cativante.

Porém, em alguns casos, a ironia é que os carros podem, na verdade, virar uma bomba: no sentido literal do termo, sendo usados ​​apenas com fios, além do que se poderia imaginar. militares.

É uma ironia vista recentemente no agora tristemente conhecido conflito entre a Rússia e a Ucrânia, alguns com carros e outros com outros. Baterias Dos carros de hoje usados ​​como armas.

Na verdade, alguns críticos dos carros eléctricos e dos veículos a hidrogénio usam frequentemente esta metáfora para explicar o quão potencialmente perigosos estes veículos são. Bombas na estrada.

Carros usados ​​como armas reais durante a guerra

Em solo ucraniano, a ideia, usada por alguns como um elemento crítico, de carros eléctricos ou a hidrogénio como armas móveis e bombas, tem sido levada a sério. Tanto que as forças ucranianas optaram por usar o que restava Toyota Meu objetivo era ser capaz de produzir algum tipo de ferramenta de guerra caseira e extraordinariamente eficaz.

Aconteceu Vovchansk, A poucos quilômetros da Rússia, onde foi tentado um ataque com baterias Tesla e tanques de um Toyota Mirai. Uma verdadeira opção estratégica pensada por quem talvez não conseguisse avançar no ar e encontrou uma solução de baixo custo para garantir um potencial de ataque verdadeiramente grande.

Carros como arma de guerra

Além de posições que podem ser tomadas ideologicamente ou de outra forma no decorrer de um conflito, talvez tomando um lado ou outro ou tentando analisar as raízes e ações contra os replicantes da guerra de uma forma um tanto higienizada, o uso de ferramentas como carros e tanques de hidrogênio, como como aqueles em Toyota Ela me fez transformar carros em bombas de verdade, o que é um medo legítimo, claro Detratores Desse tipo de combustível O motor está funcionando há algum tempo.

Na verdade, embora o hidrogénio entre em ignição rapidamente, a mistura diluída dentro dos carros Excel tem menos ou pelo menos a mesma probabilidade de pegar fogo do que a própria gasolina, o que não leva em conta o uso dos próprios carros e o combustível neles utilizado. Interior como armas.