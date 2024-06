Festival Portugal: concertos, animação e a Aldeia Portuguesa de Hue (78)

No sábado, 15 de junho de 2024, mergulhe no folclore português no Festival Portugal em Hue, no departamento de Yvelines.

o 15 de junho de 2024Adquira um ingresso para a terra dos azulejos azuis e brogues sem sair da região de Ile-de-France: das 10h às 23h perto Hoylesno departamento de Evelyn. Este evento ocorre exatamente cinquenta anos depois Revolução do cravoo 25 de abril de 1974Quando os revolucionários tomaram o controlo de Lisboa, forçaram pacificamente o actual Primeiro-Ministro, Marcelo Caetano, a demitir-se após… 48 anos de ditadura. Em homenagem a esta nação recentemente independente, a cidade de Paris já organizou uma série de eventos para celebrar o 50º aniversário desta revolução. Nesta ocasião, A casa de Michelet De Houilles anfitriões A Aldeia portuguesa Onde artesãos e associações estarão disponíveis durante todo o dia para ajudá-lo a descobrir Tradições portuguesas. com Demonstrações de danças tradicionaisE concertos de música e gastronomia portuguesa vindos diretamente deste país ensolarado, você poderá vivenciar umaImersão completa em Portugalsem ter que sair da região de Ile-de-France! Programa do Dia de Portugal 2024: 18h00 – 19h00: Concerto de Fado

19h00 – 20h30: 100 Limits, banda portuguesa de pop/rock

20h45 – 21h45: Astoria, DJ brasileiro

21h45 – 11h00: Luciano Silva, DJ latino

Aldeia portuguesa, passeios musicais ao longo do dia Então junte-se a nós no sábado, 15 de junho de 2024, em Hue, para celebrar Portugal o dia todo!

