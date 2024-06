Gin Gnocchi, uma facada geral na lateral de Carlo Cracco: “Os verdadeiros chefs são…” | Ele disse isso sem piedade

O famoso comediante Gene Gnocchi disse em voz alta desta vez: Esta é a opinião dele sobre o Chef Carlo Cracco, e ele não pode mais negá-la.

Famoso ator e comediante de TV, Nhoque de gim Decidi fazer um grande alarido por causa de algumas das declarações que foram feitas Carlos Cracoé um chef famoso e um dos chefs mais famosos da telinha graças à sua participação como jurado em Master Chef Itália.

Nhoque de gim Ele não dominou as palavras Para determinar a sua opinião sobre os chefs e especialmente sobre Carlo Cracco. Como sabemos, o gin nhoque é conhecido especificamente por isso Humor mordaz e cortanteMas ninguém poderia imaginar essas palavras para o chef que nem conseguiu responder.

Carlos Craco, Como todos sabemos, é muitas vezes um alvo Críticas e comentários pesadossobretudo por ter sido sempre muito meticuloso e por isso rigoroso e exigente, como demonstrou durante a sua gestão. Master Chef Itália com Joe Bastianich E o chef Bruno Barbieri.

Apesar disso, ninguém esperava essas palavras de Gin Gnocchi: foi tudo o que ele disse O comediante que está sempre pronto para fazer seu público sorrir Fiquei impressionado com este comentário do Chef Krako.

Nhoque de Gin no Chef Craco

Jogador de futebol, cantor, escritor, comediante, ator, artista de cabaré… Uma palavra não será suficiente para descrever a diversificada carreira de Jean Gnocchi, sempre pronto para fazer o público e os torcedores sorrirem com ele. Piadas picantes que vão da política ao futebol, Até o que acontece em todas as nossas casas.

Até seu perfil no Instagram, que tem 396 mil seguidores, está repleto de fotos de pessoas de diversos setores, acompanhadas de comentários engraçados e sarcásticos. Não faltam fotos e vídeos dele com Gin Nhoque Ele nunca se leva muito a sério…Resumindo, um comediante e ator com uma longa carreira para acompanhá-lo Humor surreal e mordaz.

“Chefs de verdade são…” ele disse

Carlos Craco Atualmente vive um bom momento na carreira. Mesmo que os seus pratos gerem algum debate devido aos preços e à dificuldade de adoptar um novo conceito de cozinha contemporânea, Eles sempre conseguiram alcançar grande sucesso E ótimas críticas. É por isso que ninguém esperava Nhoque de gim Eu o mirei assim.

“Confirmação, por exemplo, Carlo Craco discute com estes. São Carlos Em cada fatia sai porque não está suficientemente crocante. mas Os verdadeiros chefs da Itália São pessoas com nervos de aço […] “Na verdade, a única verdadeira chef do Masteechef é Mara Maionchi”, declarou o comediante, aproveitando uma entrevista ao Hoje, 1º de novembro de 2017, A personalidade um tanto difícil da chef e a comparação de Mara Mayonchi com seu temperamento não totalmente calmo, mesmo estando em outra área.