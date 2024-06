Mas Maria De Filippi não está lá

O que acontece quando você pega o sucesso do Amici e o transforma em um show de variedades de várias noites com vários artistas queridos pelo público? Silvia Toffanen pode estar prestes a descobrir



Ricardo Grego Editor de rede Ele abordou a publicação estudando o IED como editor de moda. Em seguida, especializou-se em comunicação digital, jornalismo e novas mídias na La Sapienza, em colaboração com alguns jornais e assessorias de imprensa.

amigos Sempre foi um grande sucesso na TV, por isso não é surpresa que a Mediaset queira expandir o seu alcance tanto quanto possível, até mesmo introduzindo-o em temporadas em que não estará ativo. Acabamos de eleger um novo vencedor do show de talentos. Nem é hora de nos despedirmos dos programas deste ano com as habituais férias de verão de 2024, de que já se fala. Seu retorno nos primeiros meses de outono, Mas com um visual completamente novo face ao que Maria De Filippi nos habituou. Este não é o formato que vê surgirem jovens talentos na tentativa de realizar o seu sonho. De acordo com o que ele transmite Blogue de TVum boato bombástico prevendo a possibilidade de isso acontecer Novo visual do show de talentos do Canale 5. É disso que se trata.

O novo programa de variedades da Amici

O novo e ousado projeto de TV deverá nascer da filial Amici, junto com rostos do programa e outros artistas queridos. A idéia por trás de tudo isso é sugerir um monte de Horário nobre no próximo outono no Canale 5,No momento, deve haver pelo menos três. No programa planeado poderemos ver alguns dos Talentos que surgiram nos últimos anos amigosOutros cantores se juntaram a ela Da música pop country. Tudo numa espécie de mix de TV que reúne crianças que saíram do país amigosjunto com outros cantores italianos, propõem duetos e outras colaborações musicais que unem dois mundos. Canale 5 pediu a Maria De Filippi para produzir alguns novos programas no horário nobrepara fortalecer o Mediaset dos fracassos recentes, excluindo as produções de Fascino (Maria) que ainda correm bem. O apresentador certamente participará da etapa de produçãoMesmo que seja porque ele é produto de uma “criança” devido ao seu famoso talentomas não estará diretamente envolvido na gestão.

Dor Amici, apresentado por Silvia Tuvanen

Na verdade, parece que à frente deste novo e ambicioso projeto podemos ver um rosto muito próximo do CEO da Mediaset: a sua esposa. Por isso, o novo projeto de rádio contará com Silvia Tuvanen Participa de sua gestãoAssim, ele passa de seu papel habitual para… muito certo, que ainda pode continuar a ser implementada, após ser registada. Teria sido o envolvimento de Maria, para dizer o mínimo Impossível, considerando o quão ocupado ele fica a cada temporada Com seus diversos projetos: desde homem e mulher para Você tem correioObviamente, passa por talentos como amigos E Você merece issoaté programas de verão como Ilha da Tentação. Será que este novo projeto será capaz de reviver as classificações um tanto decepcionantes do Channel 5?

Você também pode estar interessado