Eventos de 1º de maio de 2022: o que fazer e para onde ir na Emilia-Romagna – o que fazer

Bolonha, 30 de abril de 2022 – grande emoção na Emilia-Romagna pela chegada de 1º de maio, que coincide com Entrada gratuita aos domingos nos museus estaduais (aqui está a lista). Além das comemorações organizadas por Cgil, Cisl e óleoem todo o território com Música, comida, desfiles e apresentações culturais. Aqui está o nosso guia, Previsão climática Permitir.

Leia também: Eventos de 1º de maio na Marche: para onde ir e o que fazer

Bolonha

Não só o concerto na Piazza Maggiore (que regressa depois de dois anos de ausência forçada): os compromissos de fim-de-semana não faltam e para todos os gostos: Aqui está a nossa escolha.

Reggio Emilia: Concerto para Motta

Após a procissão organizada por Cgil, Cisl e Uil que terá início às 15 da Viale MontegrappaAos dezessete anos, a famosa cantora fará festa morte. A consulta na Piazza Martiri é no dia 7 de julho e a entrada é gratuita.

Ravenna: mercados e comida a vontade

A festa regional volta no dia 1º de maio em Ravenna, dois anos após a pandemia, aos jardins da Viale Santi Baldini. Pela manhã reutilização de mercadoDurante o almoço, será possível comer nas diversas barracas montadas pelos sindicatos ou como parte da Festival de rua Truck’n’food. A partir das 15h haverá também uma zona infantil, enquanto às 16h45 haverá uma zona cOncerto do grupo de trabalho de Pomigliano d’Arco, “E’ Zèzi”.

Ferrara: dois dias de esportes

São dois dias dedicados ao esporte, inclusão e solidariedade na Praça Ariostia. A partir de hoje, a terceira edição do Esporte é Vida / Ao Vivo – Relembre Fabio Falchetti Com muitos eventos e atividades desportivas para experimentar com os deficientes e pessoas saudáveis, e no domingo voltaremos patinação de rua Com a 63ª edição da copa 1º de maio Ferrara.

Cesena: Desfile de Tratores

Mesmo em Cesena, após dois anos de hiato, uma profunda tradição de cidadãos retornará: a Desfile de tratores no centro, para celebrar o Dia do Trabalho e o mundo agrícola. A partir das 14h, três grupos de Gatolino, Ronta e Sant’Andrea começarão em Bagnolo. Dos três pontos de encontro, os veículos agrícolas convergirão para a Viale Mazzoni, no coração de Cesena, onde os tratores serão estacionados até a Piazza del Popolo, para enquadrar a Rocca Malatestiana.

Forli: concertos de rock

Após o conjunto de ‘Città di Forlì’ e a tradicional reunião dos secretários-gerais do Cgil, Cisl e Uil, em 16 banda de rock adolescente Ela se apresentará em concerto, depois abrirá caminho para Reflection2.0, Mayday, Megal, Afterglow, B-Side, Air B&B, The Crockss, Burning Eyes, Same Street, Take Five, What Time, Overtime, Kairos, Veraha, Drama stray .

Piacenza: arte, teatro, exposições, shows, feiras livres

Em Piacenza, as festividades de 1º de maio começarão a partir de hoje, 30 de abril, com concertos e apresentações: Hoje às 18h30 na Galeria de Arte Moderna Ricci Oddi com concerto Jeunes Musiciens, ao som da música de G. Faure. dentro Festival Clássico de Piacenza, Na Capela Ducal do Palazzo Farnese, o concerto terá lugar esta noite Bach, variações e sinfonias. E novamente esta noite, na Basílica de San Raimondo, a música de Bach e Vivaldi tocou em concerto Surrexit Dominus Vereeditado por Banda Vox Sllvae. Reveja BAF, Festival de Arte de Bibienadomingo às 17h30 na Basílica de San Savino trará Jesus San Pedro Marquez em concerto de órgão.

No primeiro domingo de maio haverá então mercado de rua Na Rua Roma, um mercado de reaproveitamento com hobbies, presentes e muito mais. À tarde, porém, a quinta edição do Caminhada Solidária para apoiar as atividades da Diocese de Caritas.

Modena: música e teatro

Em Modena a festa começará o mais rápido possível 10 com Música de ruaO Wind Ensemble da Sigonio Musical High School se apresenta da Piazza Roma à Piazza Grande. Também na Piazza Grande, a partir das 10h45, começarão as festividades, para dar espaço, por volta das 11h15, ao espetáculo”Mil e uma nota. A verdadeira história de Emilia Romagna Dos autores Brunito Salvarani, Eduardo Semelini, Carlo Stanzani. No espetáculo, três personagens, Emilia Romagna, Magallaso e Pisgato, acompanham o público para descobrir a história musical de alguns artistas regionais, começando com Giuseppe Verdi e passando por peças de Francesco Guccini, Zucchero e muitos outros, e terminando com os Modena City Ramblers . As festividades terminarão às 12h30.

Rimini: jazz, caminhadas, shows, entretenimento

Em Rimini, o primeiro fim de semana de maio está repleto de eventos e comentários. A partir de sábado 30, no Parco XXV Aprilile, Marecchia Dream FestUma verdadeira maratona de música. Nesta ocasião, o Parco degli Artisti em Vergiano di Rimini reabriu ao público com um concerto gratuito com bandas locais.

Continuam também as visitas guiadas ao centro histórico e museus, desde Museu Fellini, Palácios da parte contemporânea da arte, e a casa do cirurgião e o teatro Galle. Passeios pela cidade em Visite Rimini Programado para sábado 30 de abril Rimini Coriosa, um desfile dedicado a adultos e crianças.

No sábado, 30 de abril, acontece às 17h o show de rua “Come crepe nel Muri”, fruto de uma longa jornada criativa de Teatro Due Mondi em colaboração com Senza Confini, a comunidade participou de um laboratório de teatro, no Ceis em Rimini. Aos 21, porém, o Clube de Jazz de Rimini Ele propõe um encontro na companhia dos músicos Marco Povi e Emiliano Pintori, acompanhados por Eloisa Atti, cantora e compositora.

Parma: concerto de rock na Basílica Nova

Em Parma e em toda a província haverá manifestações e comícios organizados pelos sindicatos. Em Basilikanova, a partir das 15 horas, haverá também concerto de rock com gangues Ereção constante, Hard DOC, Redrum 04, I Ragazzi del Tugurio, nada de bom para e a partir das 18h30, mas não fazemos.