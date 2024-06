Euro 2024, o placar sorri para a Itália

A Itália pode sorrir, de facto, graças à série de resultados alcançados pela AzzurriEles acabam na parte do conselho que é teoricamente mais fácil ou pelo menos mais barata, pelo menos no papel. O último dia de qualificação para o Campeonato da Europa ainda sorri para a Itália. Na verdade, a vitória da Áustria sobre a Holanda e o empate da França com a Polónia parecem dar-nos um caminho mais fácil.

Os principais candidatos são Portugal, França, Espanha e Alemanhade todo o torneio no topo e os Blues terminaram na última posição, o que Atualmente, ele enfrenta a Suíça nas oitavas de final. Se vencerem, poderão enfrentar a Inglaterra nas quartas-de-final. Duas das quatro primeiras equipas terceiras classificadas já são conhecidas – Holanda e Eslovénia – mas não podem ser sorteadas antes do final da fase de grupos. A Croácia, terceira no grupo da Itália, foi definitivamente eliminada Hungria ainda está na corrida.

Classificação e todas as eliminatórias para as oitavas de final

Rodadas de 16 (29 de junho a 2 de julho)

29 de junho, 18h: Suíça x Itália no Olympiastadion de Berlim;

29 de junho, 21h: Alemanha x Grupo B [match 37] No Signal Iduna Park em Dortmund;

30 de junho, 18h: 1º Grupo C vs 3º Grupo D/E/F [match 40] Na Arena do Schalke em Gelsenkirchen;

30 de junho, 21h: Espanha x Grupo C A/D/E/F [match 39] No RheinEnergieStadion em Colônia;

1º de julho, 18h: França x Grupo B E [match 42] na Merkur Spiel-Arena em Düsseldorf;

1 de julho, 21h00: Portugal – Grupo C A/B/C [match 41] No Waldstadion em Frankfurt;

2 de julho, 18h: Grupo 1 E x Grupo 3 A/B/C/D [match 43] Na Allianz Arena em Munique;

2 de julho, 21h: Áustria x Grupo B [match 44] na Red Bull Arena em Leipzig;

Quartas de final (5 a 6 de julho)

5 de julho, 18h: Vencedor do Jogo 39 vs Vencedor do Jogo 37 [match 45] na MHP Arena em Estugarda;

5 de julho, 21h: Vencedor do Jogo 41 vs. Vencedor do Jogo 42 [match 46] No Volksparkstadion em Hamburgo;

6 de julho, 18h: Vencedor dos 40 vs. Suíça/Itália [match 48] na Merkur Spiel-Arena em Düsseldorf;

6 de julho, 21h: Vencedor do Jogo 43 vs. Vencedor do Jogo 44 [match 47] No Estádio Olímpico de Berlim

Semifinais (9 a 10 de julho)

9 de julho, 21h: Vencedor da partida 45 x Vencedor da partida 46 na Allianz Arena em Munique;

10 de julho, 21h: Vencedor do Jogo 47 vs Vencedor do Jogo 48 no Signal Iduna Park em Dortmund;

o último

14 de julho, 21h, no Olympiastadion de Berlim;