“Acabou. Estou morto. Eles tiraram tudo de mim.”

Esperando o resto do vídeo do jornal O Guardião Nigéria Ele publica outros trechos da entrevista, que ainda não foram revelados, e atribui a Pogba estas frases: “Não sei mais quem sou. O futebol era minha vida e minha paixão. Mas agora sinto que me perdi.”

“The Octopus”, o meio-campista francês que cresceu em Le Havre e foi descoberto por Sir Alex Ferguson quando tinha 17 anos, cresceu na academia de juniores do Manchester United. Em 2012, quando tinha apenas 19 anos, ingressou na Juventus por transferência gratuita e seguiu o caminho inverso quatro temporadas depois. Por um valor recorde de 105 milhões de euros. Em 11 de julho de 2022, uma multidão exultante o recebeu em sua segunda vida em Torino, com um contrato de quatro anos no valor de US$ 7,5 milhões, mas uma lesão no menisco e problemas primeiro com tratamento conservador e depois com cirurgia o mantiveram fora de quase tudo durante todo o ano. . . No total, desde o verão de 2022, Pogba fez apenas 8 jogos pela Juventus. Até positivo.