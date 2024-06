Oferta brutal do Al Hilal por Leão, português diz não: quer ficar em Milão

O avançado português rejeitou a oferta do Al Hilal, clube treinado pelo seu mentor Jorge Jesus: só quer o Milan

Rafa Leão diz não à Arábia. Nas últimas horas, o avançado português esteve sob o microscópio Do crescenteÉ um clube que joga na Liga Profissional Saudita e é treinado por ele Jorge Jesus, o treinador que lançou Liao no futebol adulto. Mas a ideia continuará a mesma: Leão anunciou que não quer sair do Milan E o futebol europeu vai para a Península Arábica. Nem mesmo diante da enorme oferta de 20 milhões de euros anuais.

O espetáculo, conforme noticiado na edição de hoje da Corriere dello SportTambém foi submetido Antonio Liao, pai e ator do atacante rossonero. Nas discussões que tivemos com o Clube Saudita, A vontade de Liao e do próprio Milan sempre foi muito claraO clube rossonero não venderá Leão a menos que ele pague a taxa 175 milhões de cláusulas de penalidade. Em vão, portanto, a oferta de 100 milhões que o clube saudita estava pronto para oferecer. A vontade do jogador também é crucial, já que já sublinhou várias vezes que quer dar prioridade ao Milan.



Veja também





Milão

Milan e Fonseca no retiro de Portugal para encontrar Leão







Enquanto isso, o Milan continua em busca de um atacante após sua saída Jiro. Nas últimas horas em reunião com agentes Romelu LukakuUm nome já ligado aos rossoneri no verão passado. É claro que o objectivo principal do clube continua a ser Joshua ZirkzeeMas a competição é intensa e o Milan começa a olhar em volta. O atacante belga sai Chelsea Quem quer vendê-lo como um título final: Os rossoneri, porém, estarão mais inclinados a outro emprestar. Espera-se que nos próximos dias Reunião para entender a viabilidade do processo.