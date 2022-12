Epic Games Store, jogos de Natal gratuitos: todos os títulos anunciados

Nos feriados de Natal e Ano Novo, a Epic Games Store oferece vários jogos gratuitos que são atualizados dia a dia. Aqui está a lista.

Loja de jogos épicos Ele renovou sua tradicional iniciativa de jogos gratuitos de Natal novamente este ano. A loja, estabelecida e mantida pelos desenvolvedores do Fortnite, também lança 15 títulos gratuitos até 2022. para a plataforma PC . Os títulos são anunciados diariamente de 16 a 31 de dezembro e acompanham os saldos de inverno apoiados por um voucher de 10€ para gastar em qualquer produto no valor mínimo de 14,99€.

Jogos de Natal grátis na Epic Games Store –

Os jogos gratuitos da Epic Games Store neste Natal não decepcionaram, trazendo consigo uma série de bons títulos disponibilizados no passado (repetita iuvant, como dizem), mas também algumas estreias do calibre de Sable. Você pode resgatá-los todos acessando Esta página, Atualizado diariamente às 17:00, coincidindo com os anúncios relevantes:

15 de dezembro – Bloons TD 6

Bloons TD 6 16 de dezembro – Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo 17 de dezembro – Missão Z 2

Missão Z 2 18 de dezembro zibelina

zibelina 19 de dezembro Eles lutam contra rebanhos

Eles lutam contra rebanhos 20 de dezembro – Wolfenstein: A Nova Ordem

Wolfenstein: A Nova Ordem 21 de dezembro – Jornada do Construtor Lego

Jornada do Construtor Lego 22 de dezembro – Táticas de Fallout 1 e 2

Táticas de Fallout 1 e 2 23 de dezembro – encapsulado

encapsulado 24 de dezembro – Metro Last Light Redux

Metro Last Light Redux 25 de dezembro – fio da morte

fio da morte 26 de dezembro – Punho: Forjado em Chamas Sombrias

Punho: Forjado em Chamas Sombrias 27 de dezembro cortar aço

cortar aço 28 de dezembro – escudo mortal

escudo mortal 29 de dezembro Dishonored: Definitive Edition e Eximius: Frontline Capture

Assim, o jogo de hoje, 29 de dezembro, é Dishonored: Definitive Edition, uma remasterização dos antecessores furtivos em primeira pessoa da série. Este pacote completo inclui Dishonored e todo o conteúdo adicional: Dunwall City Trials, The Dagger of Dunwall, The Brigmore Witches e Void Walker’s Arsenal. Além disso, os jogadores também podem resgatar Eximius: Seize the Frontline, um jogo que “foca no combate em equipe, combinando os gêneros de tiro em primeira pessoa e estratégia em tempo real. 5 experiência multiplayer onde será Cada equipe tem 4 oficiais e um capitão.