Elden Ring é o 2022 mais concluído e mais atrasado de HowLongToBeat – Nerd4.life

anel Elden é o endereço Mais concluído afiliado 2022, pelo menos para HowLongToBeat Data, o site que coleta e processa estatísticas de jogo declaradas voluntariamente pelos usuários. O título da FromSoftware é também o mais abandonado, claramente pela sua elevada dificuldade, bem como o mais cumulativo, sendo o título com mais reviews e o mais longo, com uma média de 107 horas de jogo.

No entanto, God of War Ragnarok é o jogo mais jogado e popular, enquanto o jogo mais bem avaliado pelos usuários é The Last of Us Part I.



Dados de HowLongToBeat de 2022



Tenha em mente que, ao contrário de plataformas como Metacritic ou OpenCritic, Data indicou HowLongToBeat Eles são fornecidos diretamente pelos usuários, portanto, de certa forma, não são muito indicativos, por exemplo, para avaliar as estatísticas nas plataformas de jogos mais usadas, onde o PC naturalmente domina, porque é mais fácil inserir dados no site.

Seja como for, também é interessante saber o que Os jogos mais curtos do anoOu seja, Ocean Chime, que dura 18 minutos e 47 segundos, Cave Crawler, que dura alguns segundos a mais, mas fica abaixo de 18 minutos, e How to Make a Fish, que dura em média 21 minutos e 3 segundos. Quanto ao sprint, o jogo mais utilizado é Stray, seguido de Return to Monkey Islan e Elden Ring, ainda que com lacunas terríveis.