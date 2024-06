Energia: necessária e possível Ciências

A conferência discute questões relacionadas ao consumo e fornecimento de energia. Trata do necessário e do possível, ou seja, examina as possibilidades concretamente abertas nos próximos anos para uma transição energética que não pode mais ser adiada. Especialistas das disciplinas sociais, físicas e de engenharia se revezarão na apresentação das soluções que a ciência pode sugerir atualmente, sem preconceitos ideológicos, e na análise dos seus impactos nas nossas sociedades. A conferência analisa principalmente as perspectivas nacionais e europeias, mas sendo a transição ecológica um problema global, também dará espaço às novas potências económicas e aos países emergentes, que ainda estão longe de atingir os padrões de vida ocidentais, na percepção de que as suas escolhas energéticas , dada a sua escala, são de importância crítica para o futuro da humanidade.

Comitê Organizador: Bruno Carli (Lincio, CNR), Sergio Cari (Lincio, Politecnico di Milano), Paolo Costantino (Lincio, Universidade Sapienza de Roma), Carlo Doglioni (Lincio, INGV), Alberto Isidori (Lincio, Universidade Sapienza de Roma) , Francesco Pegoraro (Lencio, Universidade de Pisa), Annalisa Rosselli (Lencia, Universidade de Roma Tor Vergata).

Plano

Segunda-feira, 10 de junho

10h00 Roberto Antonelli (Presidente da National Accademia di Linsi): Introdução à conferência

Sessão 1 (em inglês): Podemos ter uma civilização neutra em carbono até 2050?

Presidente: Bruno Carli (Linceo, CNR)

10.15 William Gillett (EASAC, Conselho Consultivo Científico das Academias Europeias): Ciência para orientar as políticas de transição energética da UE em matéria de descarbonização, segurança energética e acessibilidade

11h00 intervalo

11.15 Gianmaria Sannino (ENEA): Consequências ambientais da inação

12h00 Sergio Cari (Lincio, Politécnico de Milão): Demanda energética: métodos atuais de produção e perspectivas de desenvolvimento

12h45 Comentários e perguntas

Intervalo 13h30

Segunda sessão (em italiano): Fontes de energia 1

Presidente: Carlo Doglioni (Linceo, INGV)

14h30 Nicola Armaroli (CNR): Transição para energias renováveis

15.15 Paola Delli Veneri (ENEA): Desafios da energia fotovoltaica para a transição energética

15h35 Franco Cotana (CRB, Centro de Pesquisa de Biomassa): Bioenergia e biocombustíveis para a transição energética e ambiental em cenários de emissões líquidas zero em 2050

15h55 Francesco Fornari (Enel Green Power): Energia hidrelétrica, um recurso indispensável

16h15 intervalo

Terceira sessão (em italiano): Fontes de energia 2

Presidente: Alberto Isidori (Lincio, Universidade Sapienza de Roma)

16.45 Monia PROCESI (INGV): Maximizar a utilização da energia geotérmica para a transição energética sustentável

17.05 Claudio Lugni (Instituto de Engenharia Marinha, CNR): Energias renováveis ​​marinhas: uma oportunidade para a transição energética em nosso país?

17.25 Francesco Sergi (CNR): Hidrogénio renovável: vetor de energia verde para descarbonização e abordagem sinérgica

17h45 Pier Paolo Brossini (ENEA): Perspectivas futuras para armazenamento de eletricidade

18.05 Comentários e perguntas

Terça-feira, 11 de junho

Quarta sessão (em italiano): Fontes de energia 3

Presidente: Francesco Pegoraro (Lincio, Universidade de Pisa)

9h00 Luciano Cinotti (Nuclio): Razões para construir reatores modulares avançados resfriados a chumbo

9h30 Stefano Azzini (Focused Energy GmbH, Darmstadt): Energia de fusão nuclear: da pesquisa básica à comercialização

10h00 Perguntas e comentários

10h30 intervalo

Sessão 5 (em italiano): Navegando no futuro

Presidente: Paolo Costantino (Lincio, Universidade Sapienza de Roma)

11h00 Annamaria Simonazzi (Universidade Sapienza de Roma): Mobilidade Sustentável e Política Industrial

20.11 Lorenzo Perito (Universidade de Bolonha): Mobilidade sustentável no contexto das fontes de energia renováveis ​​e das alterações climáticas

11h40 Emilio Fortunato Campana (CNR, Academia de Engenharia): Quando o vento sopra

Golpe mais forte. O impacto das alterações climáticas no transporte marítimo

12h00 Erasmo Carrera (Politécnico de Torino): A transição verde na aviação comercial

12.20 Perguntas e comentários

Intervalo 12,50

Sessão 6 (em inglês): Transição energética: uma questão global

Presidente: Annalisa Rosselli (Lencia, Universidade de Roma Tor Vergata)

14h30 Arunabha Ghosh (Fundador e CEO, Conselho de Energia, Meio Ambiente e Água (CEEW): Transições energéticas em meio à transformação econômica

15.10 Henri Bayer (Agência Internacional de Energia Atômica, Agência Internacional de Energia Atômica): Perspectivas internacionais sobre a contribuição da energia nuclear para uma transição energética justa e sustentável

15h40 Annalisa Primi (OCDE): Transição energética e industrialização sustentável: perspectivas dos países em desenvolvimento

16.10 Clara Poletti (ARERA): O actual quadro regulamentar energético da UE é adequado aos olhos da UE?

Metas de gases de efeito estufa para 2040?

16h40: Perguntas e comentários

17h00 intervalo

Mesa Redonda – Transição Energética: O que pode ser feito?

Presidente: Giorgio Parisi (Vice-Presidente da National Accademia dei Lincei)

17h30 Roberto Cingolani (CEO, Leonardo Spa)

Gilberto Diallos (Presidente da ENEA)

Ignazio Musso (Lencio, Universidade de Veneza)

Valeria Termini (Universidade Roma Tre)

A conferência é organizada com a participação do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia e do Conselho Nacional de Pesquisa