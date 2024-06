atenção! Veja o que acontece com sua saúde se você comer muita melancia

A melancia é uma das frutas emblemáticas do verão, graças ao seu sabor adocicado e aroma refrescante, sendo ideal para lanches, aperitivos ou jantares. Existem também variedades de inverno que as tornam apreciadas durante todo o ano. Porém, é necessário conhecer suas propriedades e as quantidades adequadas para consumo.

Propriedades nutricionais da melancia

Coma baixas calorias : Contém apenas 34 calorias por 100 gramas, o que o torna uma excelente opção para quem quer manter a forma.

: Contém apenas 34 calorias por 100 gramas, o que o torna uma excelente opção para quem quer manter a forma. Alta porcentagem de água É composto por 90% de água. É excelente para hidratação e tem boa capacidade diurética. É útil para purificar os rins e prevenir a desidratação.

É composto por 90% de água. É excelente para hidratação e tem boa capacidade diurética. É útil para purificar os rins e prevenir a desidratação. Rico em vitaminas e mineraisA melancia é uma fonte valiosa de betacaroteno, potássio, vitamina A e vitamina C, que contribuem para muitos benefícios à saúde.

Benefícios para a saúde

Antioxidantes e antitumorais: o Betacaroteno Contido na melancia combate os radicais livres, reduzindo o envelhecimento celular e o risco de tumores. Reduzindo a pressão arterialO potássio promove a diurese, o que ajuda a reduzir a pressão arterial. Proteção da visão: A vitamina A protege contra a degeneração macular, uma condição associada ao envelhecimento dos olhos. Prevenção de derrames e ataques cardíacosA adenosina encontrada na melancia ajuda a diluir o sangue, reduzindo o risco de derrames e ataques cardíacos. Estimular o sistema imunológico: A vitamina C fortalece o sistema imunológico e protege contra bactérias e vírus. Saúde renal: O alto teor de água estimula a diurese, o que ajuda a manter a saúde renal.

Dicas de consumo

A melancia deve ser consumida fresca, sem casca e sem sementes. Uma porção ideal é de cerca de 150 gramas, o que equivale a duas fatias de fruta. Durante a temporada também pode ser tomado diariamente, mas é importante não ultrapassar devido ao alto índice glicêmico.

Maneiras inovadoras de consumir melancia

A melancia é um ingrediente versátil e pode ser usada em diversas receitas:

Sucos e smoothies Misture com outras frutas, como pêssegos, morangos, damascos e limão, ou com vegetais, como aipo e pepino, para obter bebidas refrescantes e nutritivas.

Misture com outras frutas, como pêssegos, morangos, damascos e limão, ou com vegetais, como aipo e pepino, para obter bebidas refrescantes e nutritivas. Saladas de verão Sirva com legumes frescos, queijo e nozes para saladas leves e deliciosas.

Sirva com legumes frescos, queijo e nozes para saladas leves e deliciosas. Aperitivos e entradas : Sirva com presunto cru ou mussarela para um aperitivo simples, mas sofisticado.

: Sirva com presunto cru ou mussarela para um aperitivo simples, mas sofisticado. Doces e doces: É utilizado em sorvetes, sorvetes, saladas de frutas para sobremesas frescas e saudáveis.

A melancia é uma fruta deliciosa e nutritiva, indicada para diversas preparações culinárias. Comer melancia todos os dias pode trazer muitos benefícios à saúde, desde que você não coma demais. Experimentar receitas diferentes pode tornar o consumo de melancia mais divertido e variado.