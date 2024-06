O antigo DNA dos primeiros celtas revela linhagens maternas

o Primeiros Celtas que morava em Sudoeste da Alemanha na Idade do Ferro Eles criaram coisas reais Dinastias em que o poder foi herdado pelos descendentes através da linha materna : Isso já foi mostrado antes Análise de DNA antigo de 31 indivíduos Entre eles estão dois príncipes, seu tio e seu sobrinho Enterros Eu sou Entre os ricos Da pré-história alemã. O estudo é Publicados foi publicado na revista Nature Human Behavior por uma equipe de pesquisa internacional liderada pelo Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, da qual também participou o Eurach Research Mummies Study Institute em Bolzano.

Os pesquisadores analisaram o DNA e os isótopos encontrados em dentes E em Ossos do crânio De 31 indivíduos com idade entre 616 e 200 AC Foi encontrado em sete locais no sudoeste da Alemanha. Reconstruir seu país Relações genéticas Foi possível identificar vários grupos biologicamente relacionados, cerca de três Enterro de alto escalão Eles estão localizados a uma distância de até cem quilômetros um do outro. Também foi descoberta uma relação particularmente estreita entre o tio e seu sobrinho, enterrado a dez quilômetros de distância: este é o príncipe enterrado em Eberdingen-Hochdorf, cuja irmã era a mãe do príncipe enterrado em Asberg-Grafenbühl.

“O resultado mostra que Muito provavelmente, o poder político nesta sociedade foi herdado através da sucessão biológica “Isto também é apoiado por evidências de ligações entre outros indivíduos dos enterros, bem como do distante monte de Magdalenburg, dos quais cerca de uma centena foram construídos.” neta, segundo os pesquisadores, isso pode indicar sucessão de linhagem materna.

Uma análise mais aprofundada das origens genéticas destes primeiros celtas também mostra ligações com a Itália, como indicado por vários artefactos de estilo mediterrânico encontrados nos enterros.