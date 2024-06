Silêncio e trabalho. Cagnardi e Cantu ficaram isolados na academia

Acqua S. Bernardo Cantù optou por se isolar no período que antecede, desde a derrota na segunda partida da final da promoção, até amanhã à noite, quando retornará ao muro contra a equipe do Pallacanestro Trieste que então lidera 2 -0. Os dois ataques ao PalaFitLine em Desio.

Não há conferência de imprensa do treinador (as conferências sazonais pré-jogo, como diz a assessoria de imprensa, acabaram) e pouca vontade de falar mesmo por parte do grupo da equipa. É melhor tentar focar no desafio e pensar única e exclusivamente nos preparativos para ele.