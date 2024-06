“The Roar of the Sheep” é um livro que examina a epidemia de um ângulo de 360 ​​graus

(ANSA) – Milão, 8 de junho – Dar respostas e esclarecer os muitos aspectos que ainda precisam ser esclarecidos na gestão da epidemia: este é o objetivo do livro “O rugido das ovelhas-Covid, segredos extremos e mentiras ”. “Lest We Forget” de Maria Rita Gesmondo, Diretora Responsável pela Microbiologia Clínica, Virologia e Diagnóstico de Bioemergência do Hospital Luigi Sacco de Milão, escrito com o jornalista Claudio Minoletti.

Em relação ao vírus que mudou o mundo, questionamo-nos se tudo está a correr bem e se estamos preparados para as emergências que se avizinham. O que realmente aconteceu? Que erros foram cometidos que poderiam ter sido evitados? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quantas vidas podem ser salvas, enquanto a Organização Mundial da Saúde alerta que a “Doença X” chegará mais cedo ou mais tarde. Estas são as perguntas que o professor está tentando responder. Documentos oficiais, relatórios e declarações, palavras de heróis, investigações jornalísticas e judiciais, “desperdícios e rios de dinheiro”, artigos das revistas científicas de maior autoridade servem como conclusão natural e informativa às questões.

O volume, publicado pela Byoblu Edizioni, é a história da crise escrita por quem a viveu na linha de frente e a viu de perto no laboratório, o da Sacco, franquia italiana também reconhecida no exterior. Uma viagem a um mundo perdido, misturado com o privado, até íntimo, entre sentimentos, emoções, confrontos, desilusões e confissões, mas “acima de tudo – explica Maria Rita Gesmundo – um grande trabalho de amor pela ciência”. (lidar).