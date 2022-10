“Eles devem ser procurados, processados ​​e punidos” – Corriere.it

A partir de Lorenzo Cremonese

Em Kherson, onde os ucranianos que trocaram de camisa são considerados traidores a serem rastreados. O progresso ao longo do Dnieper continua e corta cerca de trinta mil soldados russos

oem áreas paraLiberado pelo exército ucraniano Os pescadores de ontem são os mais procurados de hoje. Cidadãos ucranianos, às vezes Também personalidades relacionadas, como prefeitos e policiais, Que com a chegada do exército de ocupação russo no início de março, eles decidiram que Troque de camisa e coopere com agentes em Moscou. “Para nós, eles são traidores, em alguns casos ajudando os inimigos a capturar nossos apoiadores e qualquer um que tentasse permanecer efetivamente leal à resistência patriótica. Eles devem ser procurados, processados ​​e punidosComandantes de unidades ucranianas que estão em uníssono discutem Avançando gradualmente ao longo do Dnieper Com a intenção cada vez mais clara de interromper a jornada de cerca de 30.000 soldados russos em Kherson e na área a oeste do Grande Rio. Passamos dez dias com eles Mesmo na linha de frente dos combates fora da vila de Dudchany, ficou claro que a questão da busca por “colaboradores” estava destinada a crescer em paralelo com os sucessos dos militares ucranianos.

"Ao lado dos soldados das unidades atacantes, chegam patrulhas de inteligência compostas por pessoal local e oficiais enviados diretamente de Kyiv. Eles sempre já têm listas de nomes à mãoNúmeros de telefone e endereços e eles sabem quem estão procurando. No entanto, eles também vão solicitar informações dos poucos de nós que restaram. Somos os únicos capazes de fornecer atualizações precisas", ele nos diz, entre muitos outros Oleg Potapov, 32 anos, reside na aldeia de Mirolyubivka. Acontece que a polícia parou as pessoas procuradas por apenas algumas horas. A ordem das ordens centrais é ter cuidado para não confundir aqueles que conviviam bem com os ocupantes, que eram em muitos casos ucranianos das repúblicas autônomas pró-russas de Donetsk e Lugansk, com os espiões e ativistas que se posicionaram abertamente. Com Moscou em vez disso. "O restaurante que ele cozinhou para os soldados russos não deve ser punido, mas o prefeito que deliberadamente não demoliu o memorial com os nomes daqueles que tombaram em batalha desde 2014 para facilitar a perseguição de suas famílias deve definitivamente ser jogado na masmorra", explica. Sergey, um graduado de 26 anos das unidades especiais no pequeno centro urbano de Milov.

Este caso abre uma infinidade de tensões e incertezas que correm o risco de envenenar a celebração da libertação em pequenas comunidades. Os russos me capturaram e me torturaram durante as duas últimas semanas de março. Eu sei que eles tinham listas, eles estavam me procurando”, explica Prefeito de 42 anos de Novoleksandrievka, Alexander Levchko. Ele foi substituído por uma ex-funcionária municipal, Tatiana Evgen, de 50 anos, que agora está escondida. “Estamos procurando ativamente por ele. Mas quero enfatizar que ele era realmente alguém à margem. Ele foi consistente. Os melhores de nós fugiram imediatamente para as áreas controladas por nosso governo e eram a maioria. Os russos encontraram apoio entre os frustrados, os perdedores e os que antes não contavam com Nada porque não são nada. Tínhamos 1.500 pessoas e restavam cerca de 500 pessoas Destes, apenas 25 fugiram com os russos em retirada”, diz Levishko, que agora está de volta ao seu escritório.

A abordagem do bombardeio da capital Kherson levanta a questão. Antes da guerra, era habitada por mais de 320.000 pessoas, aparentemente apenas menos de 100.000 permanecem, das quais os russos agora gostariam de se mudar em massa para a margem ocidental do Dnieper. Kyiv pretende capturar o mais rápido possível Vladimir Saldo, ex-major do exército nomeado por Moscou Para o cargo de governador da região com seu vice Kirill Strimosov. Foram eles que, com a ajuda de um grande número de administradores locais, lubrificaram a máquina de ocupação até o referendo da farsa do mês passado e, em 30 de setembro, Putin anunciou com grande alarde a anexação da "Mãe Russa". Kherson, Zaporizhzhya, Lugansk e Donetsk. No momento, todo o prédio projetado pelo Kremlin está desmoronando, mas nas áreas liberadas há quem exija justiça. Ele pergunta em voz alta das ruínas de sua fazenda Mirolyubivka Alona Kovalik, 48 anos. Meu marido era um caso partidário. Todas as noites ele se reportava à nossa artilharia por telefone sobre as localizações do GPS russo. Mas havia muitos espiões entre nós. Eu sei quem eu sou, e também sei que eles vazaram nossos nomes para agentes russos. Então eles o prenderam, o torturaram e o mataram", diz ele em um suspiro. Para ela, a libertação ainda está por vir.