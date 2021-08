Golfo Pérsico, dois petroleiros atacados por piratas e tripulações de reféns. Socorro de mais duas unidades – Corriere.it

Eventos na costa dos Emirados Árabes Unidos. Suspeita de elementos próximos ao Irã, que nega as acusações

Até quatro petroleiros, que navegam no Golfo Pérsico, deveriam lançar o SOS: de acordo com a mídia israelense. Para os dois, o alarme voltou mais tarde. Um deles, a princesa Ashbalt, que arvora bandeira do Panamá, foi feita refém por todos os indivíduos a bordo, confirmou a agência marítima britânica. Pelo menos oito homens armados embarcarão no Asphalt Princess e tomarão posse dele. A notícia foi divulgada pela mídia britânica e israelense. Um dos ataques ocorreu a 60 milhas da costa dos Emirados Árabes Unidos, perto de Fujairah. Outras unidades que deram o alarme pelo rádio foram o Golden Brilliant, o indiano Jag Puja e o vietnamita Abyss, mas em pelo menos dois desses casos foi possível contornar problemas técnicos.

Além disso, segundo fontes da imprensa, o ato foi executado por elementos próximos ao Irã, que rejeita essas acusações no momento. Na verdade, a Guarda Revolucionária Iraniana negou que elementos atribuídos a Teerã ou seus aliados tivessem atacado barcos no Golfo de Omã. Segundo nota publicada pela TV estatal iraniana, a Guarda Revolucionária afirma que as notícias veiculadas pela mídia britânica e israelense, especialmente as relacionadas ao sequestro da Princesa do Asfalto, são um pretexto para ações hostis contra a República Islâmica.