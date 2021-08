Hungria, uma dura batalha com Bruxelas. Orbàn: “Ataque sem precedentes, não queremos lobistas LGBTQ em nossas escolas”

Depois de convocar um referendo sobre uma lei em questão Publicidade LGBTQ, choque entre Hungria NS União Europeia Sobre o assunto dos direitos. Isto é confirmado pelo último documento do Primeiro-Ministro Victor Urban ditar a linha. Em texto – postado no Twitter pelo Ministro da Justiça húngaro Judith Varga – Mencione que Comissão Europeia, na esperança de assumir uma posição diferente sobre o assunto LGBTQ, adere a um abuso de poder contra a Hungria. De acordo com Budapeste, “o governo sofreu com um Ataque sem precedentes, só porque proteção crianças Baseado em famílias Somos nós prioridade Nesse sentido, não queremos Lgbtq lobby entre em nós escolas NS natureza“

Já no início de julho, a Comissão Europeia havia suspenso ProcedimentosAssent subordinar Plano Nacional Húngaro para ter acesso a dinheiro fundo de recuperaçãoExplicando que ele não tinha Garantias suficientes Sobre o uso adequado dos fundos pelo Governo de Budapeste.

Há pouco mais de uma semana, por meio de um vídeo no Facebook, Orbàn anunciou convocar um referendo No Al Qaeda quem – qual Lugar, colocar a Promoção da homossexualidade contra o o Palácio. A Comissão Europeia iniciou um procedimento violaçãodescrito pelo próprio Urban.banditismo legalSegundo o Primeiro-Ministro da Hungria, de facto, Bruxelas não tem jurisdição nesta matéria, mas “quer obrigar-nos a entrar nas escolas”. Ativistas LGBT, embora educar crianças em questões sexuais seja de competência exclusiva da pais“

Só depois que o referendo foi anunciado em 30mil abaixe-se no quintal em um orgulho gay Para expressar oposição contra a tendência anti-gay do primeiro-ministro.