Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Moscou: “Nasci perto do confronto com a Rússia”

A partir de hoje a Ucrânia vai viver com isso Restrições ao uso de eletricidade. As medições foram feitas às 7h (6h, horário italiano). E já existem problemas com a Internet. É o efeito de muitos Ataques russos a usinas e infraestruturas ucranianas. “Eles querem reprimir nossa resistência”, diz o governo de Kyiv, comentando sobre lei marcial imposta por Putin nas regiões ucranianas anexadas. mas foco ainda focar Kherson. “O exército russo lutará até a morte em Kherson” é o desafio lançado pelas autoridades pró-russas que ocupam a área e começaram a evacuar civis. Na frente italiana, há uma reação inicial de Washington às declarações chocantes de Berlusconi Sobre a Ucrânia e Zelensky: O Departamento de Estado dos EUA disse que “os Estados Unidos respeitam as escolhas democráticas do povo italiano” e “está pronto para trabalhar com o governo que será formado”. Em suma, Washington Centra-se no Atlântico por Giorgia Meloni.

A guerra na Ucrânia e as tensões globais: o que você precisa saber Notícias ao vivo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia