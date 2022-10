Foi interceptado por dois caças F-16

As tensões EUA-Rússia não muito longe do solo americano A Força Aérea enviou dois caças F-16 para interceptar dois bombardeiros russos voando perto do Alasca. O acidente ocorreu na segunda-feira, anunciou o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, conforme relatado pela NBC.

Bomba nuclear de Putin, inteligência teme testes no Mar Negro: secretário de Defesa britânico voa para os EUA para cúpula de emergência

Mais Informações





Bombardeiros russos no Alasca

Embora os dois bombardeiros russos Tu-95 Bear-H não tenham entrado no espaço aéreo dos EUA ou do Canadá, o NORAD enfatizou que “observou, rastreou, identificou e interceptou” a aeronave quando entrou e operou dentro da área de identificação. Alasca”.

As Zonas de Identificação de Defesa Aérea são áreas do espaço aéreo que exigem que todas as aeronaves sejam identificadas e localizadas e seus planos de voo revisados ​​”no interesse da segurança nacional”, informa a Administração Federal de Aviação.

tensões

A NORAD, uma organização conjunta de defesa aérea dos EUA e do Canadá, observa que os sobrevôos russos “não foram vistos como ameaçadores nem a atividade como provocativa”. Mas o surgimento de bombardeiros russos e sua interceptação por caças americanos ocorre em um momento difícil nas relações entre os dois países.