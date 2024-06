“É o show mais poderoso do universo.” Ele não poupa ataques a políticos

Social Vasco. Não aquelas postagens de palavras no Instagram reembaladas com jogos de efeitos surreais. Aquele no palco. Ele anunciou uma formação social no sentido social, e aqui está. A “residência” do cantor de rock San Siro, sete shows, os “sete magníficos” que ele chama do palco, começa com uma trilogia: “Plasco Rossi”, o show sobre uma gangue de oprimidos; Depois a zombaria do poder da “República de Asilo” em que Vasco, quando o professor e a polícia chegam na canção para drogar as crianças, zomba do Primeiro-Ministro com um alto “Geórgia, vou te amar”; E mais uma vez, “as fotos acima” são dedicadas a “todos os canalhas que governam este mundo”. “No ano passado fiz um programa sobre sentimentos íntimos e pessoais. Este ano pensei em uma lista mais forte: estamos vivendo uma situação miserável, estamos retrocedendo mal ao populismo e às notícias falsas”, disse ele em encontro com torcedores no Corriere por ocasião da entrega da cidade pela prefeita Sala della Bergamina. de Milão (e ontem também o reconhecimento da região da Lombardia desferido pelo presidente Fontana). Um golpe, na segunda parte do espetáculo, que dura mais de duas horas e meia, chega também ao líder da liga e ao texto “. Não é preciso muito”, acrescenta Vasco, “para ser intolerante: diga isso a Salvini, diga isso a quem vota em Salvini, não há ódio. Nas telonas também há preocupação e sobretudo desejo de liberdade. Ele não tem medo de dizer o que pensa ou de julgar, mas mesmo sem virar a cabeça para o outro lado, como fazem muitos de seus colegas que temem perder alguns fãs, não é. o problema dele. READ Euro 2020 - Bélgica, falta de ar em direção à Itália para De Bruyne e Hazard

A fome do Vasco não pode ser saciada. Sete concertos em San Siro por 400 mil ingressos (600.000 com quatro datas em Bari): recorde absoluto. Os 36 concertos realizados neste estádio são imbatíveis. Os concertos do próximo ano estão programados para serem anunciados nos próximos dias. Spoiler: Não haverá Milão. «Estamos sempre aqui, claro, e finalmente moramos em Milão! “Estamos aqui esta noite para arrasar”, grita do palco: “É o espetáculo mais poderoso do universo, é o primeiro dos sete magníficos: sete vezes sete San Siro Um palco majestoso: 86 metros de largura”. , 28 metros de altura, 25 metros de profundidade, telas de LED Com área de mais de 1.000 metros quadrados, o início é um vídeo entre Blade Runner, concreto, chuva e a fantasia de O Senhor dos Anéis com um dragão com um. olhar perturbador que cospe fogo O monstro retorna nos ombros da jaqueta preta com tachas do Vasco, nascido no ano do Dragão, nascido em 1952.

O começo queima os decibéis. É uma rocha estreita e reta. É o ambiente musical desta turnê, O guitarrista Vince Pastano foi encarregado disso como tem sido há alguns anos: não há mais desvios de metal há algum tempo, e até mesmo o replay dos anos 80 se tornou menos intrusivo. De vez em quando você tira o pé do acelerador. Depois de “Bubbles” há um espacinho (sem anúncios) para recuperar o fôlego e no palco você conhece a inicialmente maluca “Jenny” e a imortal “Sally” que, se não ficar arrepiada, fica insensível. As mulheres voltam depois como protagonistas nas diversas músicas, nos telões para as performances de topless do tradicional grupo de “Rewind” que acompanha os fãs até o final dos sucessos com “Sono Solo Noi”, “Vita spericolata”, “Canzone”, e claro “Pachiara”. READ chi è la co-conduttrice della terza serata- Corriere.it

