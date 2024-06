Reggio Emilia acolhe o Campeonato Europeu de Recreação e Patinagem Sincronizada

De quinta-feira, 9, a sábado, 11 de maio de 2024, será Régio Emília, Mais precisamente PalaBigi’s via Guasco para hospedagem Campeonato Europeu Recreativo e de Patinação Sincro em Grupo.

Esta é a quarta competição continental de patinação sediada na cidade de Emilian desde 2009. O evento, organizado pelo prestigiado Albinia Ski Club e liderado pelo presidente da comissão organizadora, Gianluca Silingardi, se prepara para receber mais de 10.000 espectadores nos três dias de competições, colocando Reggio Emilia no centro do movimento internacional da patinação; Aliás, entre os técnicos e atletas representantes dos diferentes países, estão previstas a participação de cerca de 1.700 pessoas de toda a Europa. Entrando em detalhes, os oito títulos europeus em oferta serão disputados 74 equipes Vindo de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Israel (com duas equipas) e claro Itália. A seleção italiana, com 321 atletas inscritos, será a nação mais representada. Na pista Emiliana competirão as seguintes disciplinas: quartetos (cadetes, juniores e seniores), grupos juniores, grupos juniores, grupos seniores e sincro (juniores e seniores). Começa na quinta-feira, 9 de maio, às 18h, com a cerimônia de abertura, e termina no sábado, 11 de maio, às 20h.

Mas vamos descobrir em detalhes Grupos formados pela seleção italiana.

Síncrono Júnior: Equipe campeã italiana Monza Precision (Astro Roller Skating, Monza) com “Toreador”, e vice-campeã Precision Skate Bologna (Progresso Fontana Bologna, Polisportiva Lame Bologna, ASD Aprutino Teramo, Polisportiva Spring Bologna) com “Frida…es mi nombre” e 4º lugar No Campeonato Italiano de Conegliano 2024, a equipe Precision Junior Albinia (Skating Club Albinea) com “Jolly Roger”.

Sincronização sênior: Campeões nacionais Precision Skate Bologna (Progresso Fontana Bologna, Polisportiva Lame Bologna, ASD Aprutino Teramo, Polisportiva Spring Bologna) com “World Only One”, e vice-presidentes Monza Precision Team (Astro Roller Skating, Monza) com “Nuevo Mundo” e 4º lugar equipe Precision Team Albinea (Skating Club Albinea) com “Vilões”.

Rubaiyat Siditi: Campeão italiano Scintille (Alusia Onlus de Marigliano, Nápoles) com “Origins”, vice-campeão Etoile (Artiskate Verona) com “Quel Devil di un Arlecchino” e terceiro no pódio nacional Angels On Skate (Bondeno, Ferrara) com “Flower with o perfume do amor”.

Quartetos juniores: Medalha de ouro para Italian Skating Stars (Roll Stars of Loreggia, Padua) pela música “Hopeful Voices” e terceiro lugar para Calypso (Skating Club Zanè, Vicenza) pela música “En la milonga”.

Quadras superiores: O segundo degrau do pódio nacional é Dejavu (Rollclub Maserà, Pádua) com “Rinascita” e o quarto lugar “Fly Roller Diamond” (UP Persicetana, Bolonha) com “Plaza de Espana”.

Grupos juniores: Campeão da secção italiana (Portogruaro, Veneza) com “To See the Stars Again”, Vice Hanami (Montebelluna Maser, Treviso) com “Ancora Uno!” Em terceiro lugar no pódio está a Show Roller Team (Patinagio Fazzola, Treviso) com o Diario di Bordeaux.

Grandes grupos: Medalha de ouro da equipe italiana de patinação Crystal (Abaf Fara e Bassano New Skate, Vicenza) com “Heaviest Mistake”, medalha de prata Royal Eagles (skating Don Bosco, Treviso) com “Last One” e quarto lugar Team Show Roller (Fazzola Skating Center, Treviso) ) com “Maldito para sempre”.

Pequeno grupo: 1º lugar nacional Deja Vu (Roll Club Maserà, Pádua) com “The Happening”, 2º lugar Roma Roller Team (ASD PAR, Roma) com “There’s Still Time for One Last” e 4º lugar Italian Show (Sc Mottense, Treviso) com “A excentricidade e o surrealismo de Dali.”