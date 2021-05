“Dois anos de exclusão da UEFA em Barcelona, ​​Real, Juventus e Milan.” Indiscrição Espn- Corriere.it

Dois anos de desclassificação para quem ainda está vinculado ao Projeto Superlega. Conforme relatado pela ESPN, com 5 clubes em risco de serem desqualificados das competições administradas pela UEFA nas próximas duas temporadas. De acordo com a mídia dos EUA, a UEFA foi nos últimos 10 dias Ele esteve em contato com os 12 clubes fundadores da fracassada Superlega E encontrou um acordoPor um simples pênalti e não proceder com a criação da Liga de Elite, com todos os clubes ingleses e o Atlético de Madrid. Não com outros.

Superlega, os clubes continuam dentro Real Madrid, Barcelona, ​​Juventus, Milan e Inter – De acordo com a ESPN – eles não chegaram a nenhum acordo e, no momento, Eu ainda estou na Premier League. Os nerazzurri, o novo campeão da Itália, ainda serão em breve De acordo com a UEFAMas ainda não se materializou. Por outro lado, segundo a Sky, o Milan também estará muito perto de chegar a um acordo e sancionar a saída definitiva do Superlega Club.





Duvidar da regra de Milão e Madrid Em vez disso, a ESPN colocou o Milan em um grupo de quatro militantes O que, de acordo com a UEFA, está em conflito com o Artigo 51 dos estatutos, que proíbe os clubes membros de fazerem o que fizeram sem autorização. Por outro lado para o tribunal O Real Madrid já emitiu uma medida cautelar – inédita, ou urgente sem convocar a UEFA – para proteger a Premier League.Ele diz que os clubes não podem ser expulsos da UEFA de acordo com os clubes – e os escritórios de advocacia que transferiram propriedades para eles – portanto, não há possibilidade de serem excluídos das competições europeias. Os membros do comité disciplinar da UEFA estarão sujeitos a penalidades severas, responsabilidade civil e possivelmente até penalidades se ignorarem uma ordem judicial. Com base nesta decisão, Florentino Perez, presidente do Real Madrid, tornou-se poderoso, que quer levar o caso contra a UEFA ao tribunal antitruste para explorar uma posição dominante. É por isso que Ceferin quer dissolver oficialmente a Superlega. READ Stefano Pioli está apaixonado por Ibrahimovic

Porque a empresa ainda está viva O European Superleague SL ainda existe até hoje, Está sediada na Espanha e possui um conselho de administração onde estão localizados os bens dos doze clubes (para Milão há Gordon Singer, para Inter Zhang), que possui capital integralizado (mínimo). claramente A concha agora está vazia. Por que os clubes (ou talvez alguns clubes) não querem sair (ou demoram muito para sair)? Porque eles acham que têm mais proteção legal desta forma: Veículo blindado é um dos possíveis motivos que, por exemplo, Florentino Perez pôde avançar porque saiu sem o consentimento de terceiros, E na situação hipotética de ajuizamento de ação contra os ingleses que quebraram o jogo pela primeira vez.

FIFA é contra sanções Em uma entrevista all’Equipe1 de Viva Gianni Infantino Em vez disso, na quarta-feira ele disse o contrário: ou seja, seria um erro punir os clubes (e, portanto, seus torcedores também), enquanto os pênaltis deveriam punir no máximo os dirigentes. Em vez disso, parece camaradaUEFA quer que Ceferin continue ameaçando punho de ferro. O objetivo, conforme mencionado, é dissolver a empresa.